少女遭控制5年淪性奴 逼拍裸照匯錢 狼師重判25年

南部某補習班李姓主任長期誘騙國、高中少女拍裸照，以揚言散布為由逼對方性交，期間至少11人受害，檢警查扣驚見近600張不雅照，有少女稱遭李控制長達5年，不斷傳裸照、匯錢給他；法院痛斥李男將少女當支配客體，依兒少性剝削等一共5罪，重判他25年徒刑，可上訴。

檢警調查，李男從2015年起就在臉書上假冒女性帳號，隨機向多名國、高中少女私訊，佯稱在徵求內衣模特兒，騙對方提供自拍內衣、裸照，甚至是不雅照就可以拿到酬勞，結果前後有11名少女受諞，先各傳15張至71張裸照給李男。

但其中有少女事後認為不妥，反悔表示想放棄工作，李就另用假帳號恐嚇她害朋友賠錢、揚言散布，脅迫少女每天傳裸照、逼她滿16歲就去打工賠錢，對方被嚇到不得已，從國中、高中一連拍了近600張猥褻不雅照、影片，還匯11萬8500元給李男。

李2017年間，還約另名高中少女佯稱當面給她酬勞，卻到汽車旅館逼迫稱「脫衣拍照才有錢」，還擋住門不讓她離開，最後強拍裸照、性交得逞；警方接獲多起少女報案，2020年12月在高雄住處被搜索落網。

審理時，李男矢口否認，辯稱不知少女年紀、確實有談模特兒工作，照片要審核等；有少女證稱，2015年讀國一起被搭訕，之後又被威脅散布裸照，一直持續遭李控制長達5年，期間不斷傳不雅照、匯錢給他。

李還會質問「明天交自慰影片」、「我看直接公開妳好了」，少女就繼續傳裸照、匯錢過去，照片更是極其隱私、客觀足以引起一般羞恥猥褻物，可見少女是被恫嚇才傳。

法院審酌，李男已逾而立之年智識健全，為滿足私慾長期將被害女子當成支配、掌握的「客體」而戕害，且擔任補習班主任教學對象從國小至高中生，更自稱「一直很想當老師」，犯後卻狡辯毫無愧疚，戕害少女身心。