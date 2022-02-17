北市警：捷運站易遭偷拍處 手扶梯、男廁
台北市捷運警察隊今天表示，統計捷運系統去年度發生妨害秘密案，共44件，經分析，捷運手扶梯、男廁為容易遇到偷拍地點，若發現被偷拍應立即報警、大聲求救。
台北市警察局捷運警察隊發布新聞資料指出，1名男子在去年12月初前往南京三民捷運站男廁如廁時，遭人偷拍，被害人從廁所門縫發現有人伸出手機偷拍，上完廁所後，立即報警處理。
警方表示，調監視器畫面發現，嫌犯是蹲在廁所外，把手機伸入門縫，偷拍被害人如廁，犯案過程不到10秒就被發現，被害人選擇立即報警，後續才能迅速逮捕嫌犯到案送辦。
捷運警察隊統計，捷運系統內去年發生妨害秘密案，共44件，喜好偷拍女性犯案地點通常位於捷運手扶梯，偷拍男性犯案地點在男廁，犯案手法皆以手機竊錄他人隱私部位。
警方表示，民眾在捷運系統等公共場所使用廁所，應觀察附近有無可疑人士，如廁前，注意旁邊廁所是否有人，如廁時，若發現有不明燈光閃爍，就可能遇偷拍，應立即以手機打110報警、大聲求救或按壓廁所內紅色緊急按鈕。
警方指出，無故以錄音、照相、錄影或電磁記錄竊錄他人非公開活動、言論、談話或身體隱私部位，可依違反刑法妨害秘密罪送辦。民眾搭捷運遇偷拍或騷擾，可立即向站務員求助，或打110報案。
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