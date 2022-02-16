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Uber司機涉性侵印尼女 事後自寫「備忘錄」欲脫罪

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市曾姓男子是Uber司機，去年9月間在西區搭載叫車的印尼籍女子後，邀約女子上山看夜景，載往偏僻山區後，在車內強吻女子、以手指性侵，得逞後將女子送往欲前往的大學目的地，曾事後手機通訊軟體寫下「備忘錄」，自述案發經過，疑欲脫罪，台中地檢署偵結，依強制性交罪起訴。

起訴指出，曾姓男子（28歲）是Uber司機，去年9月間透過叫車平台，前往西區載一名印尼籍女子，目的地為某私立大學，行駛途中，曾見乘客是外籍女子，主動攀談，行駛到沙鹿區時，邀約女子上山看夜景，女子拒絕，他還說「陪我一下、5分鐘就送你到學校」。

女子勉強答應後，曾就將女子載往山區道路，還把Uber叫車平台的行程按壓結束，行經山頂時，該處昏暗無燈光，也無人車，原本女子欲趁下車後，尋求外界協助，但因該處人煙罕至，女子對路況不熟，無法逃離，只好陪曾看完夜景後再上車。

曾要求女子坐在轎車右前座，女子擔心受害配合，曾就跨坐在女子身上，拉下女子外褲、內褲，強吻女子右耳、臉頰，還把手指插入女子下體，過程中女子以腳踢反擊，曾將女子推往後座後，自行脫褲自慰，還強摸女子胸部，女子大喊「我不要、我要回去了」。

曾在發洩獸欲後，載女子前往目的地的學校，女子的男友發現後報警，警方循線查緝曾到案，並在曾手機內發現，曾案發在手機通訊軟體群組內建下「備忘錄」，自承案發經過，還寫到有傳訊給女方「生氣嗎」、「下次請你吃飯」，疑欲為犯行脫罪。警方另在女子的耳朵採集到曾的DNA。

曾辯稱，當天有載女子，女子主動提議要看夜景，有與女子的嘴巴、大腿、私密處有接觸，女子主動親吻，還把他的手拉去摸女子的私密處，「有摸到濕濕的」，最後女子向他索討2000元，但否認對女子性侵。

台中地檢署認定曾犯強制猥褻、強制性交罪，今偵結起訴，並建請院方審酌對被害人的身心傷害、治安影響，加重量刑。

台中市曾姓男子是營業車司機，涉嫌去年9月間，性侵搭乘的印尼女乘客，台中地檢署偵結起訴。圖／報系資料照
台中市曾姓男子是營業車司機，涉嫌去年9月間，性侵搭乘的印尼女乘客，台中地檢署偵結起訴。圖／報系資料照

Uber 性侵

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