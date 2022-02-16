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高中生嫖妓看到淫窟滿地蟑螂 要退費反被毆怒報警逮人

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園黃姓男子經營應召站，媒介1名17歲男高中生和越南籍女子性交，但少年結束交易發現房間內有蟑螂在爬直言「沒了感覺未射精」，並要求退款否則要報警抓淫窟，卻遭黃及潘姓同夥痛毆一頓，黃、潘去年底各被依傷害罪判刑5月、3月，法院再依圖利容留性交罪判黃男5月，可上訴。

檢警調查，黃男（40歲）經營應召站去年4月10日以LINE帳號暱稱「女神舒壓會館」，向少年傳送「今日新妹妹剛報到的呦」、「新妹妹今天剛報到 都是台越混血兒喔」等語並傳送女性清涼照。

雙方約當晚7點多性交易，並以40分鐘收費2000元，由黃從中抽取600元佣金，後來少年性交完後認為現場環境髒亂、有蟑螂在爬，自己因此無法盡興認為服務不佳要求退款，還揚言如果不馬上還錢就要報警抓淫窟。

黃男心生不滿，就夥同潘姓友人假意約出少年實際卻將他強押上車，對方也奮力反抗，卻遭2人硬抓生殖器、四肢等，所幸高中生強力脫逃成功並躲進附近的超商求救。法院去年12月先依成年人故意對少年共同犯傷害罪，各判黃、潘有期徒刑5月、3月。

另黃男涉及妨害風化，黃在偵查、審理時均坦承，並有警方搜索查扣92個保險套、1瓶潤滑油以及相關對話可佐證。

少年也證稱，當時性交到一半看見現場有蟑螂在爬，直言「沒有了感覺而未射精」，所以對應召站服務不滿意，之後就以LINE聯絡對方要求退款，還有說不立即退款就要報警抓淫窟。

法院審酌，黃男不思以正當合法方式獲取，容留及媒介成年女子與他人為性交易以營利，有害社會善良風俗，考量他犯後坦承等，依圖利容留性交罪判他有期徒刑5月。

黃男經營應召站，警方到場查獲近百個保險套。示意圖／ingimage
黃男經營應召站，警方到場查獲近百個保險套。示意圖／ingimage

蟑螂 應召站 性交易

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