判刑29年 「李宗瑞」做花燈得獎喊好感動 北監證實：就是本人

富少淫魔李宗瑞因性侵偷拍多名女子被判29年10月定讞，目前在台北監獄服刑中，因李主動報名北監去年剛成立的花燈班，展現他對美術興趣及天分，和4名同學製作的「祥虎獻瑞慶元宵」在台北燈節展出獲得特優，李透過監所轉述他「非常感動」，北監也說對他往後累進處遇有加分效果。

有民眾參觀台北燈節發現其中一件作品作者為「李宗瑞」，和當時性侵多人的富少同名，經台北監獄證實就是目前正在服刑的李宗瑞本人。

台北監獄說，去年6月成立花燈製作學習班，並從外界聘請花燈協會專業老師授課，希望用藝術協助教化，讓收容人有一技之長。花燈班今年所製作的「祥虎獻瑞慶元宵」花燈 榮獲「2022台北燈節」小型燈座類-社會大專組「特優獎」。

其中，參與的收容人李宗瑞表示，本身就對美術、藝術方面有興趣，在教誨師鼓勵下報名了去年成立的花燈班。李也說，起初他什麼都不懂，在專業的花燈協會老師指導下，從設計草圖、搭建骨架、燈光配置到外觀彩繪一步一步學習。

李宗瑞還說，在和同學合作過程中，他學到團隊合作的重要性、人與人溝通的技巧，後來得知親手製作的花燈得獎時「真的非常的感動」，更坦言「覺得他們的努力與辛苦都是值得的」。

台北監獄副典獄長李金德表示，去年成立花燈班後由教誨師徵詢有意願的同學，李姓收容人因本身對美術很有興趣，之前也參加過監所內的美術班，這次也是主動報名參加花燈班。

北監說，這次花燈班包括李宗瑞在內一共有5名收容人參加，在團隊合作下做的花燈獲獎，參與的收容人都會有紀錄，對於後續累進處遇、提報假釋等相關內容，都會有正面、加分的效果。