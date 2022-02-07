高中情侶在涼亭交媾 阿伯偷拍、女兒傳爆料公社判緩刑

翁姓阿伯看到高中情侶在住家旁的涼亭交歡，拿著手機錄下性交影片，傳至家人群組；女兒見狀，將檔案上傳爆料公社，註明「學生在公園涼亭激情」。台灣高等法院依拍攝少年為性交行為之電子訊號罪判翁男1年徒刑，散布部分處2月，得易科罰金；翁男女兒散布判3月，得易科罰金，兩人都緩刑2年。

62歲的翁姓阿伯前年5月28日下午4點多，從住家窗外看到一對穿制服的男女在涼亭性交，偷拍後將影片傳到家人的LINE群組，翁的女兒（35歲）再上傳爆料公社，並明確註明是桃園市龜山區幸福社區，網友紛紛留言說「果然是幸（性）福社區」。

桃園市警龜山分局獲報到場訪查，找到當時偷拍散布的翁姓父女，依法送辦。檢方偵訊時，兩人坦承不諱。

桃園地院指出，警方到場查訪時，翁開門並坦承拍攝影片、上傳到群組，配合警方做筆錄，並經翁帶女兒到派出所，翁女也坦承是她上傳到爆料公社，翁女符合「自首」而予以減刑。

桃院也認為翁侵害少年、少女性自主權，對於兩人身心發展影響甚巨，惡性非輕，翁的行為在客觀上不足以讓人同情，也無情輕法重、顯可憫恕的情狀，不予以用刑法59條減刑。

一審依犯拍攝少年為性交行為之電子訊號判翁姓阿伯1年徒刑，犯散布少年為性交行為之電子訊號罪處2月得易科罰金之刑，緩刑3年，義務勞務120小時。而翁女因散布少年為性交行為之電子訊號罪，遭處1月徒刑，得易科罰金，緩刑3年，義務勞務120小時。

檢察官不服一審判決結果，上訴高院。高院認為這對父女在二審宣判前，已經用20萬元和女學生母親達成和解，並當場交錢，犯後態度已經改變。

高院也表示翁姓阿伯拍攝後只上傳到有6個家庭成員的LINE群組，觀看的人有限，損失輕微。不過翁女竟把影片貼到爆料公社，畫面流傳至不特定人後，即無法再逐一刪除，高院認為這對學生而言「損害將永不可逆」。