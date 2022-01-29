退休師半夜溜進房伸鹹豬手 少女淚訴覺得噁心又害怕

桃園1名退休男老師幫友人的國中女兒課輔，卻利用對方寄住2晚期間，溜進房朝她胸部、下體偷摸，少女驚醒卻不知如何反應，偷瞄確定下手就是男子，隱忍多時才哭訴受害，並直言感到害怕、噁心；檢方認定男子嫌疑重大，依乘機猥褻罪嫌起訴他，建請法院依兒少福利權益加重其刑。

檢警調查，男子和少女母因上教會認識，基於信任，她才將女兒每周送去他家接受課輔，2019年10月因女子到醫院照顧家人，將女兒託付給對方暫住2天。

但沒想到男子雖安排少女單獨就寢，半夜卻偷偷闖入，以為她已經熟睡沒反應，伸鹹豬手進她內衣褲內亂摸，少女睡夢中驚醒但不知該如何反應，一時只能隱忍不發，未料2晚都連續受害，被摸胸、下體多達10幾次。

時隔近半年，因少女在校情緒低落接受輔導才吐露一事，並在家人陪同下報警提告；檢方訊時，男子僅坦承對少女課輔、有讓她寄住等客觀事實，其餘被控半夜溜進房猥褻一事都否認。

但少女控訴，當時受害時，自己已經清醒，但仍佯裝熟睡並微張眼睛偷瞄，確認偷摸她的就是男子，且每次供述時都伴隨哭泣、害怕情緒，甚至直言感到噁心、討厭。

檢方認為，依據少女所說情節，當時男子認為她熟睡並偷摸，其主觀上所犯乘機猥褻、客觀上卻犯強制猥褻，然基於「所犯重於所知者，從其所知」法理，應論乘機猥褻。