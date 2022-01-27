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人妻控遭刺青師性侵 檢：勘驗影帶發現她主動配合
男子阿賢不滿妻子小蘋（化名）與廖姓刺青師發生性關係，請求損害賠償，小蘋辯稱去修補刺青與廖喝酒喝醉，控告遭廖性侵，但檢察官勘驗錄影監視畫面，發現2人做愛時，小蘋主動扭動身體配合，認定廖並未趁機性交，予以不起訴處分，民庭法官認定2人侵害阿賢的配偶權，判決小蘋及廖姓刺青師連帶賠償新台幣20萬元。可上訴。
阿賢主張，他與小蘋結婚6年，現婚姻關係存續中。未料，廖於去年2月1日與小蘋在廖的住處發生性為，侵害他的配偶權，情節重大，造成他精神上痛苦，請求損害賠償，要求小蘋及廖男連帶給付80萬元。
小蘋辯稱，她與廖男認識已久，去年2月1日是廖約她下班後修補刺青，她到現場後廖相邀喝酒，她基於對廖的信任故一起喝酒，不勝酒力只知廖要清場幫她開始修補刺青，待她回復意識後，才發現在廖的身上，她有立刻推開廖，2人不是合意發生性行為。
廖男辯稱，他知道小蘋已婚，但去年2月1日和她相約見面時，小蘋告知已和阿賢離婚，因他認識小蘋多年而信任她所述。他承認有發生性行為，但未違背她的意願，發生性行為時他意識不清，無體力抵抗她，乃被迫與她發生性行為。
小蘋事後控告廖男妨害性自主，檢察官勘驗現場監視錄影影像，以小蘋騎乘在上、廖男仰躺於下的姿勢做愛，過程中小蘋均處於意識清醒狀態，並無酒醉致無法抵抗情事，且小蘋騎在他身上做愛時，更主動扭動身體配合，而認定廖並未對小蘋趁機性交，小蘋顯是誣告，遂將廖予以不起訴處分。民庭法官以小蘋及廖侵害阿賢的配偶權，判2人連帶賠償新台幣20萬元。
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