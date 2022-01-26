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邀約玩電玩趁機迷姦性侵 男子涉加重強制性交罪遭起訴

聯合報 / 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義縣劉姓男子邀約女性友人玩電視遊樂器，趁女方沈浸電玩遊戲中時涉嫌將不明藥劑摻入啤酒內，見女方陷入昏迷，再涉嫌趁機性侵得逞，事後劉男以願意幫女方繳付車貸取得和解，但在繳車貸幾個月後劉男不再履行，且避不見面，女方訴警究辦。嘉義地檢署以涉犯加重強制性交罪將劉男提起公訴。

劉男在2020年9月5日晚邀約女性友人到其住處客廳玩電視遊樂器，在女方專心電玩的時候，將不明成份的液體摻入杯裝的啤酒中，女方在不知情的情況下喝下啤酒，因藥物作用陷入昏迷狀態癱睡在客廳沙發上，劉男見女方無力抵抗，涉嫌擅自解開女方上衣、內褲後性侵得逞，因不明藥劑影響，女方半甦醒半昏睡直至翌日中午才逐漸恢復意識，因而質問劉男做了什麼事？

劉男坦承以臉書通訊軟體向不詳人士購買不明藥物下藥再性侵，並向女方道歉請求原諒，當場簽立和解書給女方，承諾願意負擔女方的汽車貸款每月2萬元作為補償條件；但是劉男在繳納幾個月後不再履行，經女方質問，劉男再簽立自白書1份交由女方收執，去年3、4月劉男表示無法再支付每月2萬元車貸後避不見面，女方因遭下藥性侵一事身心受創甚深，決定訴警究辦。

劉男在檢警偵訊時都保持緘默，檢方依據女方供述及診斷證明書等相關事證，認為劉男涉犯刑法第222條第1項第4款的加重強制性交罪嫌，依法提起公訴。

涉犯刑法第222條加重強制性交罪，處7年以上有期徒刑，是相當重的刑責，檢警偵訊時他都保持緘默，可能察覺事情大條了劉男才聘請律師幫他辯護。

男子因涉嫌加重強制性交罪遭嘉義地檢署提起公訴。圖／資料照片
男子因涉嫌加重強制性交罪遭嘉義地檢署提起公訴。圖／資料照片

性侵

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