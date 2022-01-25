數學老師猥褻女學童 還辯她傳「情侶紙條」給我

台中市某補習班老師阿智（化名），被控猥褻小6女學生小蘋（化名），他否認猥褻女學生，甚至還辯小蘋曾交付「情侶紙條」給他，曾遭他訓誡，法官不採信，而輔導老師詢問被害人遭猥褻次數？小蘋回稱「很多次，超過10根手指頭，數不清了」，而審理法官認定阿智猥褻女學生2次，台中地院依「對於未滿十四歲之男女猥褻罪」判刑2年。可上訴。

阿智否認猥褻犯行，辯稱進行教學時除小蘋外，另有2、3名學生同時在場，且教室是兩片透明玻璃，可由教室外觀看教室內情形，教室門並得隨時被打開，而教室旁並設有廁所，隨時有人從旁經過，不可能對小蘋有猥褻行為。他又辯與小蘋互動良好，甚至被害人曾交付情侶紙條予 他，曾遭他訓誡。法官據被害人及證人證述，不採信阿智辯詞，予以判刑。

判決書指出，阿智是補習班數學老師，與小6女童小蘋為師生關係，不知善盡為人師表教育責任，知悉小蘋於補習班受教時是受他監督，且正值年幼對於性自主意識尚處矇瞳，又對甲男略生情愫，為滿足自己性慾，對受監督的人利用權勢予以猥褻。

2019年12月7日下午，在補習班3樓教室內，阿智利用對小蘋輔助教學且僅2人單獨在教室內時，竟親吻她嘴唇，並以手伸進她外衣，隔著內衣撫摸她胸部。同年月21日下午，他隔著內衣撫摸她胸部，再將手指伸進她內褲內，撫摸她的下體，事後小蘋將此事告知學校同學，同學再將此事告知班導師。