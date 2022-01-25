上次假借宗教性侵判13年 未悔改又玷辱孝女判重刑

有性侵前科的黃男4年前出獄後，在宮廟當乩童，被女子小蘋（化名）到廟內為生病的母親祈福，黃自稱神明上身，收費4萬元後叫小蘋全裸到神桌下方躺3小時，而且要連續躺36天，趁機猥褻性侵小蘋得逞，二審合議庭審酌，黃曾犯強制性交被判刑13年，不知悔改又再犯，以在宮廟擔任乩童，利用被害人母親生病，欲尋求改善的急切心理，以及對民俗信仰深信不疑信念，猥褻性侵被害人，依強制性交、強制猥褻罪判刑4年6月。可上訴。

黃男否認強制性交等犯行，辯稱「小蘋有來廟裡，但是我只有幫她畫符，沒有收她的錢、場合是公開的，也有其他信眾協助，絕對沒有一對一的這種行為」。一、二 審法官不採信，予以判刑。

台中高分院合議庭審酌，黃男曾因假借宗教名義犯強制性交等案，被判刑13年，於2017年11月22日縮短刑期假釋出監，並付保護管束，於2018年7月8日假釋期滿未經撤銷，於有期徒刑執行完畢後5年內再犯本案2罪，屬累犯，依刑法規定加重其刑，從重判刑4年6月。

判決書指出，黃男（65歲）於2020年間起在台中市區宮廟擔任乩童，替信徒問事、改運，並收受報酬。適女子小蘋因母親生病，同年11月9日，透過友人介紹一同前往宮廟為求替母親治病、改運，黃即向小蘋自稱有神明附身，可透過辦理法會、祭改，及小蘋晚上至宮廟內神桌下睡36天等方式，讓小蘋的母親身體變好，經小蘋付4萬元給黃男，作為辦理法會、祭改部分費用。

同年11月10日凌晨，小蘋前往宮廟，黃向小蘋宣稱須以血在她身上畫符，幫她醫病，她的母親身體也會好，叫小蘋脫去外衣、外褲，她僅穿著貼身式內搭上衣及安全褲，由黃男以毛筆沾血在她全身畫符後，叫她進入神桌下方小隔間內，全身赤裸，在身上蓋著2塊麻布，躺3小時，以此進行祭改法事。

經小蘋返家探視母親，因認母親之氣色有所改善，對黃男神力益加信任。同年11月11日上午，小蘋再次前往宮廟，脫去衣物、全身赤裸，身上蓋著2塊麻布躺著，黃竟開門入內，坐在她的腳邊，將手伸入麻布內，撫摸她大腿內側、小腿，經小蘋質問「為何摸到我」，黃恫稱「不要多想，是要看祭改效果如何，如告知他人，會害到該人」，使小蘋心生畏懼而屈從。