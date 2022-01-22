廣告打每周服用清冠一號讓嫖客安心 警破應召站救4越女
天道盟太陽會張姓成員（37歲）組織同夥，仲介越南女子來台卻逼良為娼，越女不願還被性侵，台北市刑大接獲線報，與移民署合作，20日在桃園攻堅逮人，並救出4名被迫賣淫的越南籍女子。
這已經是台北市刑大與移民署基隆專勤隊的第三次行動，先前已救出5名越南籍女子。
張嫌兩年前在桃園地區經營應召站，至今不法獲利已超過1千8百萬元；他透過游姓同夥的越南妻子仲介，安排越女以觀光等各種名義來台，再扣下護照逼迫賣淫；去年8月，一名越女不願賣淫，反被游男性侵，越女找機會逃到台北市，卻在中山區被游男尋獲，兩人當街拉扯，被路人發現報警，整起案件因此曝光。
警方調查，張嫌在桃園地區以每個月2萬5千元價格承租套房給4名越女使用，他在網路上打廣告招攬嫖客，賣淫所得女子只分到1元到1千6百元；逛告還強調越女都通過檢疫，每周服用「清冠一號」，試圖讓嫖客安心，卻不知「清冠一號」是新冠肺炎處方用藥，大多數為確診病患服用。
張嫌找家人與友人平時替越女運送生活物資及保險套，34歲何姓外送員負責收錢，警方攻堅時先逮捕何姓外送員，發現應召站一天所得約6萬元，再陸續逮捕張嫌等5人，警訊後依組織、人口犯運及妨害風化等罪嫌送辦。
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