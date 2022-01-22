修戰機的他被控下藥猥褻 還要她「吃雞」罪證不足無罪

在空軍修理戰機的林男，2019年服役期間，駕車載女同事小蘋（化名）前往某戰術戰鬥機聯隊出差時，在她的水瓶下藥，致小蘋飲用後逐漸昏睡，再載至營區小木屋，猥褻時還說「該吃雞」，經檢方依以藥劑犯強制猥褻罪起訴，但小蘋私密衣物無林的指紋、DNA，且小蘋的水瓶未採得任何指紋，台中地院法官以罪嫌不足，判林男無罪。可上訴。

檢方起訴指出，林男於25年前入伍，先後在空軍航空科技研究發展中心、空軍某戰術戰鬥機聯隊中隊等單位服役，去年退役。林為現役軍人期間，曾與小蘋一同在台中某基地服役，曾對小蘋有好感且追求未果。

2019年9月11日，林駕車搭載小蘋一同前往空軍某戰術戰鬥機聯隊出差，利用出差機會，在某超商內休息時，趁小蘋走出超商外講電話而保管她後背包機會，將含成分不明藥劑摻入她放在後背包側邊之水瓶內，她講完電話後回到超商內取該水瓶飲用後，因藥效發作，逐漸有昏睡之感。

林男旋載小蘋回到戰術戰鬥機聯隊營區內的小木屋休息，趁他躺在床上昏睡無力抵抗，將手伸進她衣服內撫摸她的胸部、生殖器，親吻嘴巴，褪去小蘋之外褲後，並向被害人稱「該吃雞」等語。經被害人向服役單位通報後，檢察官依以藥劑犯強制猥褻罪嫌起訴。

林男否認加重強制猥褻犯行，辯稱「因小蘋表示頭暈，進去小木屋內查看，發現她第一顆扣子未扣，我認為不妥而有將她扣子扣上，才喚醒她」。律師為林辯護稱「林男是為照顧身體不適的小蘋，協助她躺在床上，拉被單覆蓋她身體，絕無侵犯她，更無碰觸她的胸部、下體，雖未嚴守軍中男女不得獨處之軍紀，然林先前在軍中表現良好，記功嘉獎多次，並無行為偏差」。