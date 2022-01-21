入屋洗劫性侵判無期 通緝犯化名躲花蓮偏鄉10年仍被捕
原籍桃園的李姓男子，30多年前犯下入屋洗劫、綑綁並性侵女屋主，還有詐欺等惡行，被判無期徒刑，遭多個縣市院檢通緝10年，他逃到花蓮豐濱鄉濱海小村落，隱姓埋名以化名打零工躲避追緝，原以為可以安然無事，但花蓮縣警局保安隊接獲情資，近日到他住處逮人，他落網時一臉錯愕「為什麼警察會到鄉下地方查緝」。
58歲李姓男子前科累累，民國79年5月間還闖入台北市某大樓藍姓女屋主住處，以玩具手槍抵住藍女頭部、布袋矇頭、布條反綁雙手，毆打性侵，再洗劫金項鍊、鑽戒、玉墜子、照相機等，同年被依懲治盜匪條例，判處無期徒刑。
此外，李男還涉及4起詐欺案，連同懲治盜匪條例，身背5案，從102年起分別由台北、新北、桃園地檢署和法院發布通緝。李男四處逃亡，最後落腳總人口不到5000人的花蓮濱海的豐濱鄉石梯坪一帶，化名「李海莫」，住在一處鐵皮屋平房，以打零工為生，成功躲避警方追緝10年。
花蓮縣警局保安隊長鄭金龍今天表示，經接獲可靠情資，派出3名霹靂小組幹員，19日上午到李男住處埋伏，一直等到下午，見李男開車返家，立即上前盤查。李男見警方上門，一臉錯愕不解「為啥警察會到鄉下地方查緝他」，不過仍乖乖配合，拿出駕照、健保卡供警方確認身分。
鄭金龍說，初步未發現有其他人協助李男藏匿，已將李男依法解送花蓮地檢署歸案。
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