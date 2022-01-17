台灣驚爆N號房 立委籲立專法重懲

立法委員王婉諭（左二）於17日召開記者會，呼籲政府重視「台灣N號房」事件。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）

台灣上演N號房事件！立法委員王婉諭17日於記者會表示，台灣出現散播偷拍未成年少女影片的網站，該網站會員多達25萬人。她呼籲，針對此類影片，政府應訂定專法，加重刑罰。世新大學性別研究所教授陳宜倩則指出，民眾遇到相關影片連結時，建議「不要付費，不要點進去，不要傳播」的原則，以免觸法。

台灣N號房事件

律師陳孟秀表示，事件的起源是因為收到相當多未成年女性投訴，有人未經她們的同意就偷拍，相關影片也在不知情的狀況下流傳，更表示「還是因為陌生人告訴她們，她們才知道這件事情。」在經過電信徵查大隊不懈的調查下，終於揪出整條產業鏈。

陳宜倩則指出，該網站為了進行市場區隔，還建立專門提供未成年少女偷拍影片的網站，採實名會員制。相關影片還會提供被害人的臉書、IG等隱私資料，因此會員看完影片後，還可以進一步騷擾加害人。

她表示，舉發這些案件的吹哨者，大多都是該網站的付費會員，可能本來保持著紓壓、娛樂的心態，但卻發現出乎自己的想像，而出面舉發。她說，有些男性也曾對她說，「怎麼辦，我（對相關影片）上癮了。」她指出，許多用戶知道自己「有問題」，但卻不知道要去哪裡求助，呼籲這些人可以尋求諮商或心理治療等協助。

台灣不如韓國積極

王婉諭指出，該色情影片網站的會員高達25萬人，直逼韓國N號房事件26萬位成員的規模。目前台灣針對未成年被害人，可以《兒童及少年性剝削防制條例》進行追訴，但量刑都相當輕微，實際刑期多落於六個月左右。而目前此類事件都是由台灣民間團體IWIN來做協助，但政府編列給該組織的經費卻非常有限。

而韓國面對N號房事件時，隨即成立相關單位，且進行跨部會進行偵查，編列預算將近兩億元新台幣。韓國國務會議也提高製作、散布性剝削影片的法定刑責，更於2020年5月除了通過《N號房防治法》，持有、購買、儲存、觀看非法色情影片的民眾也會面臨徒刑與罰款，全面阻止N號房事件再度發生。

跨部分協作、專法訂定

王婉諭指出，目前台灣的法規仍不足以規範這類行為。她希望能加重該行為的相關罰則，並訂立專法。同時，部會協作也應該再加強，包括跨部會權責的規定。例如目前都是透過民間組織以溝通的方式請其下架，如果是自己架設的網站，一些比較大型的公司願意配合，但難以管制一些私人架構的網站，所以希望透過公權力能夠介入協助。

陳宜倩則提出兩點方向說，第一點、讓這些非法影片「即刻下架」為當務之急。她也向所有民眾呼籲，「沒有人是局外人」，因為所有人都有可能收到相關影片的連結，但謹守「不要付費，不要點進去，不要傳播」的原則，若每一個人都能盡一點點心力，可讓傷害立刻停止。

第二點，強化資安與性平相關教育。她說，現在數位科技發達，但民眾的科技知能上卻沒有跟上，許多被害人在談情說愛的過程中，卻不知自己身陷風險。此外，社會女性常面臨身體與性上的「汙名化」，導致很多性自主權利受到侵害的女性當事人不願出面。

她也提到，例如能從詞彙上開始改變，盼不要再將這些影片稱為「不雅影片」，因為這並非不雅、猥褻，而是一個又一個未經當事人同意的非法影音。她期望，「唯有慢慢改變這樣的觀念，解構性與身體相關的詞語，我們才更有希望。」

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