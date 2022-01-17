他不滿前任跟同事曖昧 持酒瓶砸超商櫃檯嗆「聊夠沒」

李姓男子日前陪兒子至板橋區某間超商領薪水，恰巧碰見在超商上班的前女友跟男同事有說有笑，一時醋勁大發，把手上紅酒大力砸向櫃檯桌面，酒瓶當場碎裂、酒液濺滿地，超商內尖叫聲四起、顧客紛紛逃出。李男警詢時坦承「一時耐不住情緒、很後悔」，被依毀損罪嫌送辦。

據了解，李男（38歲）跟超商歐姓女店員交往許久，卻因她跟超商男同事過從甚密，去年憤而提分手；由於兒子之前也在同一間超商打工，提離職後，李男本月10日晚上8點多，陪兒子至超商領薪水，順便買紅酒回家。

李男結完帳，帶著兒子正要離開，卻看到歐女跟男同事打情罵俏，他頓時氣憤不已，回頭走到櫃檯，將紅酒瓶大力砸向結帳台，嗆「聊什麼聊、聊夠沒啦」，酒瓶應聲碎裂，紅酒濺滿地。