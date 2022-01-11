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復康巴士司機猥褻女病患 辯給錢才摸胸部重判4年

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

台中市政府社會局復康巴士許姓司機，前年駕車載身心障礙女病患小蘋（化名）時，將車停在國道3號高架橋下人煙稀少處，撫摸及親吻被害人胸部，犯後將1000元鈔票放在被害人皮包內，經被害人報警處理，許姓司機辯稱有給錢才撫摸她胸部，台中地院考量許姓司機已與被害人達成和解，並已賠償金額，依強制猥褻罪將他判刑4年。可上訴。

許姓司機否認強制猥犯行，辯稱事前有跟小蘋說因為她為身障，有錢可以給她，且有給付她錢才撫摸她胸部，在撫摸之後她隨即大叫，他就停止。

法官審理時，許供稱「我停車是因為小蘋說她需要零用錢，我問她到底需要多少錢，她打開皮包只有100元，說需要錢買東西，我問她給一仟元夠嗎？是不是想要舒服一下，結果她頭低下去，我用手摸她胸部，她就大聲叫，當時叫的很大聲，旁邊還有務農的人，我為她是不願意，就下車回駕駛座，也沒有把錢收回來」；許承認有摸她胸部。

判決書指出，許男受僱於某宗教財團法人基金會，擔任台中市政府社會局身心障礙者小型復康巴士司機，2020年4月15日上午，駕駛復康巴士載重度身心障礙的小蘋，欲至大甲區財團法人蓮心自強服務協會上課，在往蓮心協會途中，沿中市外埔區中山路往長生路方向行駛，將小蘋載至國道3號高架橋下人煙稀少處。

許男將車子停妥熄火，由駕駛座下車再開啟後車門，面對乘坐在駕駛座後方固定座位的小蘋，將小蘋安全帶解開後，違反她的意願，以手掀開她的上衣，撫摸及親吻她的胸部，以此方式對被害人強制猥褻。

許男為脫免罪責，於犯案得逞後，將新台幣1000元鈔票放至她皮包內，並告知「這是秘密，不可以說」，以此方式混淆、降低小蘋對他犯行的譴責感、非難度，讓身心障礙的小蘋對外求援時有所顧忌，並製造與他是合意性交易假象，以求事後脫免刑責。

被害人小蘋遭猥褻後，因情緒低落，告訴男同學，這名男同學驚覺事態嚴重，即告知林姓教保員、及陳姓監事，但林、陳並未依規定通報社會局及報警，且陳姓監事與許姓司機是舊識，2人邀集協會郭姓理事長、協會社工開會，陳提議讓許與被害 對質並模擬現場。

被害人小蘋因受限身心障礙，無法順利陳述被害經過，且許姓司機當日提供的行車紀錄器錄影檔案記憶卡中，未有案發當時車內影像，致協會人員對被害人所述多所質疑，許姓司機見狀後，再否認犯行，且在陳向被害人恫稱：許也可以告妳，致被害人及家人就當下是否報警有所遲疑，直至同年4月21日，被害人始至警局報案。

合議庭審酌，許男僅因一己之私慾，不思尊重他人身體自主權利，知悉被害人有身體障礙、心智缺陷，利用駕駛供不特定人運輸交通工具，對被害人強制猥褻，侵害被害人身體性自主權，並造成被害人心理巨大陰影，且犯後一再以有付錢為由，意圖將本件導引成雙方合意性交易，讓被害人蒙受更大打擊，法官考量許男已與被害人達成和解，並給付賠償金額完成，設法彌補被害人身心受創，予以判刑。

台中市復康巴士許姓司機，駕車載身心障礙女病患小蘋時，將車停在人煙稀少處，撫摸及親吻被害人胸部，台中地院依強制猥褻罪將他判刑4年。圖／本報資料照
台中市復康巴士許姓司機，駕車載身心障礙女病患小蘋時，將車停在人煙稀少處，撫摸及親吻被害人胸部，台中地院依強制猥褻罪將他判刑4年。圖／本報資料照

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