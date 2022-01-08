硬上13歲少女耳邊喊「讓妳懷孕」色男賠60萬判3年8月

桃園林姓男子朝女友年僅13歲的女兒下手，趁獨處時襲胸、性交，少女隱忍多時才吐露心聲，控訴林性侵還稱「要讓她懷孕」、「當他老婆」等語，林雖拿60萬元和解，卻推拖是少女主動迎合，法院不採信其辯詞，認為林無視少女將他當父親般信任，依妨害性自主罪判他3年8月，可上訴。

檢警調查，林男和女友交往論及婚嫁，2018年9月中秋節連假到她家，見13歲女兒獨自在看電視，竟起色心朝少女親吻、摸胸，還拉對方手摸自己生殖器，最後發生性行為，因少女一時不知該如何反應，事後和親友聊天時才意外說出遭媽媽男友性侵一事。

審理時，林坦承對少女摸胸，但矢口否認有性交，辯稱不知少女未滿14歲，還推託說是少女主動拉他手摸胸，但自己拒絕撥開後就睡覺，沒有進一步行為。林的辯護人主張，林對少女頂多有不確定故意，也是少女主動為之，雙方才合意猥褻。

少女證稱，林突然伸手進她衣服摸胸、摸她尿尿的地方，也有看到他的小鳥，林還一直說「喜歡她」、「當她老婆」，「要讓她懷孕」等語，並描述當時遭性侵過程，結束後林還交代她說「這件事不可以跟別人講」，結果自己去洗澡就發現下體流血。

法院比對雙方、親友說法，另少女也有相關驗傷報告，下體因撕裂傷與受害情節吻合，不採信林男辯詞。

法院認為，林男明知少女年幼，對於男女關係處於矇懂階段，還無視對方將他當作父親一般信任，仍對少女性交戕害她身心，造成難以抹滅傷害，而林雖已用60萬元和少女及家屬和解，但犯後除否認，為了脫罪還稱是少女主動、不知她智能狀況。