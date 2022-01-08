人夫參加毒趴硬上高中女 扯遭仙人跳下場判4年6月
桃園何姓人夫到汽旅開毒趴，見1名高中少女前來找男友對她毛手毛腳，趁其他人吸毒昏睡、出門時硬上得逞，犯後辯稱遭仙人跳，反控被逼打手槍將精液抹在衛生紙上，法院比對多人證詞且何測謊未過，不予採信，依成年人對少年犯強制性交罪判他4年6月，可上訴。
檢警調查，何男2019年3月8日凌晨和朋友到某旅館開毒趴，一早9點多另名少女穿著高中制服前來跟男友會合，何見友人吸完毒昏睡床上、出門買東西，一時起色慾竟拿棉被蓋住少女，伸鹹豬手摸她胸部下體還指侵、硬上得逞。
後來友人回房發現遭反鎖，經通知房務人員幫忙打開驚覺有異，少女這才告知遭何性侵，並陪同她一起驗傷、報警提告。
審理時，何矢口否認猥褻、性侵，辯稱不知道少女年紀，當天和老婆吵架朋友才帶他去汽旅，後來其他人就控訴他性侵，還逼簽50萬元的本票，但自己拒絕就遭其中1人持槍敲頭，還將他壓在沙發上，逼他打手槍將精液擦在衛生紙上。
何的辯護人說，何男是遭仙人跳，遭同房的人逼他打大手槍，再將精液抹在衛生紙、少女下體，且少女也稱何男有戴保險套，而當時房內還有其他人，少女卻沒呼救事後說詞也矛盾。
少女證稱，到場有吸笑氣，何跑過來抱她、伸手亂摸，自己也有說「我很怕，我才15歲」等語，何先是愣一下，但又直接壓住硬上，她力氣小根本反抗不了，當下也不敢跟男友說。
少女男友說，原本吸到意識模糊，後發現女友很難過快哭了，還問她「你有被幹嘛嗎？」對方就點頭，之後才表示遭性侵。
法院將何男送交測謊，針對他有無性侵少女等問題都呈現不實反應；另有關何辯稱遭仙人跳、被逼打手槍抹在少女下體等，法院認為，多種性病透過精液傳染，少女當時僅高中，難想像會以誣陷勒索計畫，甘冒受孕、懷孕風險，經比對證詞不採信何辯詞。
法院認為，何以少女年幼可欺，猥褻後又硬上，造成她內心難以抹滅陰影，且犯後全然否認、沒有和解，依成年人對少年犯強制性交罪，判他4年6月。
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