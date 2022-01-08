鎖匠利用換鎖性侵女客戶 犯後還要求與她合照

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

台中市江姓鎖匠去年初，利用為女客戶小秋（化名）換鎖的機會，強行性侵被害人得逞，犯後為脫免刑責，要求被害人與他自拍，並要求小秋與他互加為通訊軟體LINE好友，製造2人合意性交假象，經被害人報警，江姓鎖匠坦承犯案，台中地院依強制性交罪將他判刑5年。可上訴。

合議庭審酌，江男從事鎖匠工作，罔顧職業道德，利用得合法進入被害人住處換鎖機會，為滿足一己私欲，無視被害人性自主決定權，過程中並採取將被子、內褲塞入被害人嘴巴、以手掐住被害人脖子等可能導致被害人窒息危險手段，造成小秋身心受創，嚴重危害社會治安，犯後以與被害人合照、加入通訊軟體LINE好友等方式，意圖製造與被害人合意性交假象以脫免罪責，犯罪手段惡劣，判重刑。

判決書指出，被害人小秋於去年1月4日下午，因她承租的套房門鎖壞掉，遂請江姓鎖匠前來換鎖，江換鎖完畢後，向小秋收取新台幣1800元費用，並將收據交予小秋後，隨即離開小秋租屋處。

同日下午，江姓鎖匠因忘記帶走更換門鎖所用的螺絲起子，便返回小秋租屋處敲門，向小秋表示有工具遺留在內，小秋遂開門讓他進入屋內。未料，江尋找螺絲起子不久後，見屋內並無他人，即將房門關上，將小秋壓制於床上，並強行親吻她嘴唇，再將她上衣及內衣掀開，強行親吻胸部，隨後因小秋大聲呼救，遂對她表示「不要叫，不要叫就沒事了」。

江抓取小秋床上的被子、短褲塞入她嘴巴，過程中她仍不斷掙扎，他遂掐住她的脖子，小秋感到窒息，並擔心有生命危險，遂不再繼續掙扎，江繼而將她上衣、內衣脫去，並拿取租屋處內小秋所有紅色充電線，將被害人雙手交疊 綁在腰後，性侵被害人得逞，並造成小秋的嘴唇輕微破裂、左頸皮下出血、胸部輕微皮下出血、雙手輕微抓痕等傷勢。

事後，江為脫免刑責，遂要求小秋與他自拍，並要求她與他互加為通訊軟體LINE好友，以製造2人合意性交假象，被害人因擔心若不從會有生命危險而配合他的要求。江離開小秋的租屋處後，她隨即撥打電話報警處理。

江姓鎖匠利用為女客戶小秋換鎖的機會，強行性侵被害人得逞，台中地院依強制性交罪將他判刑5年。可上訴。圖／本報資料照
江姓鎖匠利用為女客戶小秋換鎖的機會，強行性侵被害人得逞，台中地院依強制性交罪將他判刑5年。可上訴。圖／本報資料照

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