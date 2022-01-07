同船女士官偷情巡防艦中校 當了小三丟飯碗再賠元配50萬

海軍中校喻希豪2020年擔任銘傳號巡防艦輔導長時，和蕭姓女士官多次出遊、發生性行為，還拍下親密照片，喻的妻子在雲端硬碟中發現兩人搞婚外情，提告要求蕭女賠償200萬元，台北地方法院今判蕭女應賠償50萬元，可上訴。

喻妻提告主張，她和喻希豪結婚多年，育有3名子女，兩人婚後幸福美滿，但丈夫2020年9月後性情大變，常常和她發生口角，還在子女面前對她施暴，又以執勤公務為由藉故不回家。

喻妻指出，她檢視家中電腦，赫然發現丈夫用雲端硬碟儲存和蕭女出遊的大量親密照片、性愛影片、信件，並多次在澎湖、高雄、台中、台北酒店嘿咻，還有書信往來，互動超過正常朋友關係。

喻妻向法院表示，蕭女被軍隊同袍在網路爆料檢舉而受到職務調動處分，仍繼續和她丈夫出遊、性交，認為蕭女身為海軍下士，卻違反軍中紀錄，要求蕭女賠償200萬元。

蕭女抗辯，她坦承2020年10月和喻希豪在同樣的服務單位，一時失察而和喻希豪出遊過夜，並發生過一次性行為，撰寫書信，但她已察覺自身行為與社會價值觀不符，而在去年4月要求和喻希豪結束關係，現已切斷聯繫。

她認為，她因家中經濟狀況不佳，出於分擔家計考量而投入軍旅，而媒體爆料本案後已被汰除職務，而她只有高中學歷，被汰除後沒有一技之長，也沒有獨立經濟能力，無法負擔龐大賠償金額。