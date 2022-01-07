她借住並說我要跟你睡 男同學被控性侵判無罪

女子小蘋（化名）4年前南下台中訪友，向大學男同學詹男借住，以遭詹性侵害求償55萬餘元，法官以小蘋主動表示「那我要跟你睡喔 」「哇這樣你可以伴我入眠三天耶」、「不要、我要跟你睡、不然睡不著」，且案發後，非但未拒絕與詹聯繫、出遊，更曾主動要求與詹見面或獨處，台中地院認小蘋求償無理由，予以駁回。可上訴。

小蘋主張，詹男是她的大學同學，她於2014年間求職面試巧遇詹，2人遂開始有聯繫。她於2018年9月22日至24日期間，南下台中訪友，詹主動向她表示願提供住處空房間給她借住，2人於同月23日晚間一起回到詹男住處。

詹到小蘋房間內欲與她聊天，隨後詹就在她床上假寐入睡，她於翌日凌晨睡著，清晨時詹搖醒她，旋即欲強吻她，原告別過臉表示不同意，她當下非常驚嚇、害怕，一直跟說「不要這樣、我不願意、不要」，並推開他，極力抗拒、掙扎，但詹力氣很大，且以手腳壓制她，造成她身體多處瘀傷，指侵被害人得逞。經小蘋請求損害賠償。

詹男辯稱，小蘋於2018年9月23日晚間借住他的住處，並於9月22日晚間、23日晚間主動要求與他同房，當晚在房內聊天直到睡著，還於9月24日凌晨起床上廁所時，看見小蘋傳送訊息表示喜歡他，返回床上時戳他的腰，並對他表示好感，雙方對視、接吻並有互相撫摸，係兩情相悅。他強調並未指侵小蘋，當晚並未發生性交行為，他於9月24日上午還載她前往搭車，並持續聯繫。

法官以小蘋於同年9月22日晚間以通訊軟體與詹男閒聊時，一再與詹確認借住事，並主動表示「那我要跟你睡喔」、又稱「哇這樣你可以伴我入眠三天耶」等語，且於9月23日，詹告知有2間房間可以住，小蘋仍表示「不要、我要跟你睡、不然睡不著」。

合議庭以小蘋於案發後至2019年3月24日間，仍持續透過通訊軟體與詹男頻繁聯繫閒聊，並多次提及各自的感情觀、情史及2人間是否適合交往。甚至於案發後僅5日，尚主動透過通訊軟體詢問詹能否至台中高鐵站與其見面及接送，並主動表示如下雨，2人可改至他的租屋處用餐。