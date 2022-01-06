男約2少女到汽車旅館玩3P 賠120萬元換緩刑

基隆市謝姓男子以金錢和送手機，誘使兩名少女和他發生性行為，還引誘少女拍攝性交或自慰影片未遂被檢方起訴。基隆地院審結，認定謝犯刑法與14歲以上未滿16歲女子性交共3罪，各判刑7月；又犯兒童及少年性剝削防制條例判刑1年6月。應執行2年徒刑。審酌認罪、賠償被害人獲得原諒，宣告緩刑3年。全案可上訴。

判決指出，謝男2019年8月間經由臉書認為14歲少女（化名小莉），再透過她認識同年的國中女同學（化名小美）。謝男和小莉議定發生性行為，允諾會付2千元並送她iPhone手機。同年8月19日下午放學時間，謝男開車到學校接小莉前往汽車旅館後發生關係。

半個多月後，謝又與小莉、小美議定發生性行為，代價仍為2千元。謝先開車接小莉放學，再接小美上車，前往汽車旅館。他先要求2人為他口交，再發生關係。

謝男後來用Messenger通訊軟體聯絡小美，要她拍攝與他人性行為或自慰影片，若同意可獲1萬元報酬，引誘小美自拍裸露胸部及下體的性交或猥褻影片，但小美拒絕而未得逞。

小美的父親發現女兒與謝男臉書對話紀錄，追問後得知內情，與小莉的母親一起報警。警方通知謝男到案說明後，移送基隆地檢署偵辦，檢察官偵查後起訴謝男。

法官指出，謝男明知兩名少女未滿16歲，思慮未成熟，尚乏獨立、正確性自主判斷能力，竟無法克制情慾，與兩女性交，並引誘少女製造性交或猥褻行為電子訊號未遂犯行，對少女身心健康與未來人格發展有不良影響，實不應該。

法官念其犯後均坦承犯行，兼衡社工人員陳述，被害人目前生活跟就學狀是穩定的，剛發生時有安排心理諮商輔導，交友跟網路安全自我保護能力都有提升。被害人律師也說，雙方已經以120萬元和解，謝已全數履行調解條件，同意從輕量刑，給被告一個機會。