伸狼爪性侵弱智女房客 房東遭重判8年徒刑
嘉義縣何姓男子將房間出租於領有輕度身心障礙女房客，前年酒後返家涉嫌以不讓其繼續租屋為由強行將女方拉進房間性侵得逞，女房客在友人協助下報警；何男否認性侵，辯稱不識字不知道女方領有身心障礙證明，律師也以未驗出精液生物跡證為由辯護。但法官都不予採信，以對心智缺陷之人犯強制性交罪，處有期徒刑8年，可上訴。
前年9月初，何男將房間出租給領有輕度身心障礙證明的女房客，同年9月8日下午2時許，何男酒後返回住處客廳，表明欲與女方性交遭拒，何男涉嫌脅迫如不答應性交，就不讓她繼續住，女方因害怕而不敢反抗，何男強行推入房間內性交行為1次得逞。隔天女房客在友人陪同下報警。
何男承認有撫摸女方胸部，但矢口否認有任何對心智缺陷之人強制性交的犯罪行為；辯稱喝酒回來，整個人茫茫的，不知道發生什麼事，也不知道女方有智能障礙。辯護律師指出，不能單憑女方指控就對被告定罪、女方陰部未能檢出被告生物跡證、被告不識字不知道女方是輕度智能障礙等。
法官認為，在警訊、法庭審理時，女方敘述過程中多次表達不要，性交行為結束後，被告要求其趕快去沐浴等重要情節前後說法一致，就被告對其強制性交的經過、手段、脅迫言詞內容也都具體明確，內容合理，應該是親身經歷；雙方只是房東房客關係，沒有怨隙也沒有動機，證詞應可信。既然性行為後被告有要求女方儘快沐浴洗乾淨，此後採集的陰道部位檢體，未能檢出男性染色體也是有可能。
女房客將身分證及身心障礙證明交由被告保管，怎可能不知道保管證件的內容，況且被告的大女兒也領有身心障礙證明，其說法令人無法相信。
法官審酌被告明知女方為心智缺陷之人，為滿足自己性慾，竟然進行強制性交行為，損害女方性自主決定權，所為已對女方身心造成傷害，衡量雙方是房東房客關係、對房客為強制性交的情節、行為態樣、強制手段及強度、及自承國中畢業的智識程度、喪偶、須照顧女兒、目前在工寮工作、否認犯行態度等一切情狀，量處以對心智缺陷之人犯強制性交罪，處有期徒刑8年，以示懲儆。
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