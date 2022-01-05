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圍棋師涉性騷遭裁罰2萬 法院認未給他陳述意見撤銷處分

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南一名女童2年多前疑遭幼兒園才藝班杜姓男師用手戳嘴巴，持長磁鐵打臀部，母親憤而提告，檢方不起訴處分，惟台南市家暴性侵防治委員會認杜男違反性騷擾防治法事證明確，裁處2萬元，台南地院認為社會局未給陳述意見機會的重大程序違法，撤銷處分。

杜男於2019年2月底至4月初在永康某幼兒園擔任才藝老師，該班女童因情緒不穩，經母親詢問後發現他涉嫌以處罰名義以手撫摸女童肚子、將手指伸入口中、持長磁鐵打臀部。經調閱課堂監視錄影影像，發現他以手觸碰女童嘴、下巴，女童則反射性後退閃避，同年9月間母親帶女童到向永康警分局提性騷擾行政申訴與刑事告訴。

檢方認為，杜男碰觸女童或打女童的行為，應是其進行圍棋教學時為教導或處罰學生所為，該行為對於當時尚未滿6歲兒童是否適當、是否會影響兒童的身心發展可議，但仍無法認杜男主觀上具有性騷擾犯意，對他作出不起訴處分。

案經檢方不起訴處分後，接續裁處行政程序，經將申訴調查結果提送台南市家暴性侵防治委員會審議，認杜男違反性騷擾防治法事實明確，且裁處2萬元罰鍰。

杜男表示，裁處前，未給他充分陳述意見機會，也未進行事實調查程序，參酌對他有利的證據，僅以女童母親主觀申訴意見，即認定他有性騷擾行為，顯有問題。他說，因不諳法律，誤認應以刑事程序檢察官偵查結果為據，才未提出再申訴，並非承認調查結果。他表示，該行為僅能證明他教學方式與經驗不足。

社會局表示，本案根據杜男以手指碰觸、輕敲女童嘴唇、肚子的行為，均非授課必要並含有性意味，杜男也知女童對該行為有退後閃躲的反應，仍持續作出該動作，已構成性騷擾防治法的性騷擾，該局裁處事實並無違誤。

台南地院認為，杜男以強制觸摸罪刑事偵查結果主張不應為性騷擾罰，雖屬無據，但因該裁處書作成前未給杜男陳述意見機會的重大程序違法，訴願決定也未予糾正，而該程序違法可能影響議決的結果，杜男訴請撤銷為有理由，應予准許。

台南一名女童2年多前疑遭幼兒園才藝班杜姓男師用手戳嘴巴，持長磁鐵打臀部，母親在議員林燕祝陪同下出面並提告。圖／本報資料照
台南一名女童2年多前疑遭幼兒園才藝班杜姓男師用手戳嘴巴，持長磁鐵打臀部，母親在議員林燕祝陪同下出面並提告。圖／本報資料照

性騷擾 幼兒園 性侵

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