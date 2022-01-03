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吃完消夜約泡澡 他霸王硬上弓被起訴妨害性自主

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

徐姓男子今年1月初趁著幫女網友搬家後吃宵夜時，稱因為搬家很累想找地方泡澡休息，把她載到旅館性侵得逞，而女網友趁徐男逞慾後睡著時逃出才得救，新北地檢署依妨害性自主罪嫌起訴他，並請法院考量徐男已非第一次犯下類似案件，請法庭審酌是否依累犯規定加重其刑。

檢警調查，徐男先前就曾因妨害性自主被判刑11年，2018年才服刑完畢。今年1月初徐男出門幫剛認識4天的女網友搬家並外出吃宵夜，卻在結束後以「很累，想找地方泡澡休息」等理由為藉口開房間，騎車載著女網友到汽車旅館內，不顧女網友反抗性侵3次得逞。

徐男性侵逞慾後躺在床上酣睡，女網友才抓緊機會逃出房間，向旅館值班人員求救。新北地檢署偵結此案，依妨害性自主罪嫌起訴徐男，並請法院考量徐男是否依累犯規定加重刑責。

徐男3度性侵女網友，被依妨害性自主罪嫌起訴。圖／報系資料照
徐男3度性侵女網友，被依妨害性自主罪嫌起訴。圖／報系資料照

性侵 妨害性自主

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