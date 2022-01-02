飯店開房間性侵16歲少女 法官念他非惡性重大判緩刑

基隆市剛滿20歲的蔡姓男子在網路上認識16歲少女，接她下課後載到飯店登記休息。兩人進房後，蔡男卻違反少女意願性侵她。基隆地方法院認定蔡男犯行，考量他年輕識淺，對性衝動控制能力較弱，且手段尚非殘暴，最終坦承犯行並賠償，獲得被害人原諒，輕判2年。宣告緩刑3年。全案可上訴。

判決指出，蔡男前年6月8日晚上7點多，騎機車到被害少女就讀學校接她下課後，載她到基隆市區一家飯店登記休息。兩人進入房間後，蔡男將少女推倒在床上，架住她的雙手，強行脫掉少女下半身衣物性侵，還要求少女為他口交得逞。

被害少女事後到學校神色舉止有異狀，導師發覺後詢問原因，得知她遭人性侵害通報。少女的家人報案，警方通知蔡男到案說明。蔡男在檢警偵辦時否認強制性交，基隆地檢署檢察官偵訊後認定涉案，依強制性交罪將他起訴。

法院審理時，蔡男積極尋求被害人諒解，達成調解後全數賠償完畢。法官指蔡男圖一己私慾滿足，罔顧少女身心健康及心靈感受，壓制少女性自主決定意願，強制性交嚴重妨害少女身心、人格健全發展，行為很不足取。

法官另考量蔡男甫滿20歲，年輕識淺，血氣方剛，對性衝動控制能力較弱。蔡男犯罪手段尚非殘暴，案發後最終坦承犯行，表示悔悟，並賠償被害人。相較其他性侵害案件，並非惡性重大之徒，處以法定最輕本刑仍屬過苛，依刑法第59條「犯罪之情狀顯可憫恕」酌減其刑。