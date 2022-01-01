噁男強抱少女下體磨蹭 還在耳邊說「我一直想這樣」

桃園王姓男子經營超商，見1名13歲女國中生上門消費，拿笑氣約她一起吸食藉故攀談，卻趁機朝她強抱、襲臀還用下體磨蹭，少女更控訴王在她耳邊說「我一直都很想這樣」；檢方比對多方證詞，認為王男犯嫌明確偵結依加重強制性交罪嫌起訴他。

檢警調查，王男（57歲）去年10月20日晚上10點多，發現女學生和幾名同學一起到超商買東西，王認為有機可乘，先是湊到女學生一旁和她攀談，還拿出笑氣約她一起吸食，後來大膽從正面強行抱住對方，少女嚇到用力推開抗拒。

但王不但沒停止，反而變本加厲再度強抱，還出手襲臀甚至用下體磨蹭她，女學生飽受驚嚇回家向母親哭訴才曝光，並在家屬陪同下報警提告。

檢方訊時，王男僅坦承知道少女未成年，當時有出手攙扶她，但對於猥褻過程避重就輕；少女則證稱，當時有施用王男提供的笑氣，雖然身體有略感不舒服，但還能自行走路，並沒有到需要王男攙扶的程度。

少女還說，王當時從正面強抱以下體磨蹭、朝她襲臀，還在她耳邊說「我一直都很想這樣」等語，遇害後受到驚嚇立即和同學告知；同行的3名女同學也說，當時少女獨自和王男交談，後來就見她神情驚恐、害怕，並要求立刻回家。