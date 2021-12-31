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硬上小姨、孕妻還幫脫褲 離譜夫妻共犯判重刑

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

趙姓男子和懷孕的妻子住汽車旅館深夜約小姨子一同來聊天，竟趁對方喝醉昏睡毛手毛腳，趙妻見狀不但沒阻止老公，竟還幫忙脫掉妹妹的褲子，讓趙性侵小姨得逞，女子事後崩潰隱忍多時提告；法院以趙及妻子罔顧倫常，犯後毫無一絲悔意，依乘機性交罪判這對夫妻4年、3年6月，可上訴。

檢警調查，趙男和妻子、小姨前年9月凌晨到汽車旅館借宿，趙見小姨酒醉躺在床上昏睡，竟和妻子一起脫下她內褲，女子當時驚醒發現遭姊夫、姊姊亂摸，但不知所措無人可求救，只好假裝熟睡，結果趙就對小姨性侵得逞，妻子則是結束後幫妹妹把褲子穿上，最後佯裝沒事。

審理時，趙坦承和小姨發生關係，但矢口否認乘機性交，辯稱因太太、小姨互換衣著，他酒醉誤把小姨認成他老婆，還說脫她內褲時，對方還翹屁股配合；趙妻則說，當時妹妹在床上睡覺，自己去廁所嘔吐，對於後續發生何事不清楚。

女子證稱，當時3人在汽旅內聊天，姊姊懷孕只喝一點酒，自己和姊夫也還算清醒，後來半夢半醒覺得被人亂摸、脫褲子，姊夫還叫姊姊一起來幫忙，最後就遭性侵；她還說，因姊夫身為男性、姊姊又允許這件事，該旅館又是獨棟，她很害怕腦袋一片空白，只能繼續裝睡。

女子還說，案發後她崩潰大哭，媽媽有打給姊姊質問這件事，但起初自己沒有報案是因家人不太贊成，她也擔心破壞姊妹關係、增加家人衝突。

法院審酌，趙和妻子身為女子的姊夫、胞姊，竟罔顧倫常，認為她酒醉不知抗拒對她共同性交，造成女子內心難以抹滅陰影，考量趙和妻子分工情形、犯後狡辯，至今沒向女子道歉或賠償，更積極編造是女子主動脫衣要趙幫她按摩等不實情節。

法院認為，趙和妻子犯後未見一絲悔意，依共同犯乘機性交罪，各判趙男、趙妻有期徒刑4年、3年6月。

趙男性侵小姨子，趙妻沒阻止還幫忙拖妹妹褲子，法院痛斥這對夫妻罔顧倫常，雙雙判刑。示意圖／ingimage
趙男性侵小姨子，趙妻沒阻止還幫忙拖妹妹褲子，法院痛斥這對夫妻罔顧倫常，雙雙判刑。示意圖／ingimage

性侵 汽車旅館 懷孕

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