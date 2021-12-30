老師是變態！國中女班長崩潰痛哭 揭狼師長期猥褻惡行
台北市某國中林姓男班導師罔顧師生倫常，多次對班上女學生摸胸、親嘴，甚至性侵未遂，連畢業典禮當天仍不罷休伸出狼爪，女學生崩潰在臉書稱「老師是變態」，最高法院依成年人故意對少年性交未遂、猥褻等罪判刑5年6月定讞。
林自女學生國二升國三暑期輔導開始，至國三畢業期間擔任班導師，卻在2011年多次約女班長打羽毛球、夜自習、畢業典禮時，在汽車後座、教室、教師辦公室擁抱、親吻女班長，伸手揉胸部、私處，甚至企圖性侵未果。
女班長畢業後，因高中入學考試結果不如預期，見同學在臉書社團邀約返校看老師，回覆「老師是變態」，而被同學質疑、不信任，母親也發現相關對話內容，詢問後女班長忍不住大哭，才揭發林的犯行。
林矢口否認犯行，供稱沒有對女班長猥褻、性侵未遂；但法官根據女班長的說法、情緒反應，和證人證述等資料，不採信林的說詞。
台灣高等法院更三審認為，林身為人師，本應恪守師道尊嚴，卻趁女學生年紀尚幼，心智未成熟，且正值國中三年級，課業、升學壓力繁重之際，憑藉師生監督照護的機會對女學生猥褻、性交未遂。
法院認為，林戕害女學生人格，身心發展，且林犯後否認犯行，犯後態度不佳，至今未獲對方諒解；審酌林犯罪情狀，目前已被學校停聘，沒有經濟收入，判刑5年6月；最高法院認為原審認事用法沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。
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