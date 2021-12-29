獸父猥褻侵犯女兒28次…傳訊同學求救 法院判刑15年

新北一名色狼繼父，在2009年間性侵14歲的繼女，強制猥褻、強制性交多達28次，女兒一開始擔心影響媽媽和繼父感情，1年多來長期被欺負，最後不堪受辱傳簡訊向同學求救，並在同學陪同下告知輔導老師，檢方起訴時具體求刑30年。士林地方法院依照強制性交等罪，判處應執行15年徒刑。

判決指出，2006年父母離異，女兒跟著父親同住，在周末至週日晚上會住在媽媽家，不料2008年媽媽再婚後和繼父同住在新北市，女兒週末拜訪留宿，繼父竟看女兒已滿14歲，身形越漸成熟，逞獸慾強制猥褻、強制性交多達28次。

合議庭認定，2009年2、3月繼父趁全家人入睡，不顧女兒拒絕，隔著褲子用手摸下體強制猥褻，女兒驚醒後，害怕影響媽媽和繼父的感情，甚至怕說出口後遭暴力對待，不敢反抗、不敢告知母親。

2009年5月至6月間，繼父不顧女兒夾緊雙腳、出手阻擋拒絕，伸出狼爪摸下體、摸胸部，猥褻女兒5次。同年7月暑假期間，繼父又趁家人睡著，不顧女兒反抗，伸手進內褲摸下體，接著用手指插入下體性侵，強制性交至少10次。開學後9月至12月間，繼父用相同手法指侵，強制性交8次；隔年2月間強制性交至少3次。

女兒長期遭受侵犯，直到2010年6月間女兒留宿媽媽家，才勇敢求救傳訊息給同學「救我...」當日凌晨3時許女兒避免被侵犯鎖上房門，不料繼父拿鑰匙開門，躺在女兒身旁再度摸下體、手指插入抽動20分鐘。

過程中，女兒改變睡姿想要阻止行為，不料繼父竟然脫下女兒和自己的褲子，想趴在女兒身上侵犯，女兒夾緊雙腳，繼父無法扳開而作罷。女兒傳訊息給同學「救我...」天亮到學校後報告輔導老師，學校依規定報警。

檢察官起訴繼父並具體求刑，強制猥褻罪6罪各處10月徒刑、強制性交罪共22罪各處4年徒刑，應執行30年徒刑。士林地院認為，女兒視繼父是父親角色，繼父卻因個人慾念罔顧倫理分際犯案，客觀上不足以同情，無情堪憫恕適用。

全案依照成年人故意對少年犯強制猥褻罪，共6罪，各處8月徒刑。成年人故意對少年犯強制性交罪，共22罪，各處3年6月徒刑。應執行有期徒刑15年。可上訴。

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