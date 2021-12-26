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惡男性侵女同事誆淨化氣場 還硬掰灌輸正能量

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

黃姓男子誆女同事小琳（化名）氣場不好需要淨化，協助處理她和男友問題，不料在家中跪拜紙娃娃後，謊稱解決方法只有一個，必須脫光光擦乳液，灌輸正能量，以此性侵小琳。士林地方法院認定，黃男犯強制性交罪，判處3年10月徒刑。

判決指出，黃男今年邀約同事小琳吃飯，黃男稱「妳有流浪命，預估會生一場大病，妳跟男友之後會不合，我之前幫很多同事處理過，都變得很順遂，到我家處理」小琳跟著黃男回家詢問怎麼處理，不料，黃男跪拜桌上的紅包袋，紅包內供有紙娃娃。

黃男對小琳稱解決方法只有一個，自己身上有正能量，小琳和男友進行房事，導致氣場很亂很髒，要求小琳全裸擦乳液，灌輸正能量到體內。

小琳聽聞備感詫異拒絕，但黃男稱，反悔未做就會生一場大病，出言恐嚇，小琳再度拒絕，黃男又跪在紙娃娃前，稱有折衷方法，就是脫掉內衣褲，但可以穿著連身洋裝觸摸，小琳第三度回絕。

黃男持續稱，拒絕會生病、出車禍等語，並不顧小琳拒絕，直接抱小琳到床邊，一手壓著肩膀，一手來回摸小琳身體各處，小琳害怕的哭泣、想離開，但黃男要求不要亂動，拒絕會生病等語，接著用更大的力道壓人在床，用手指隔著內褲插入下體，手碰觸背部、臀部等處，欺辱小琳3至5分鐘，強制性交得逞，還要求不能告訴其他人。

小琳不甘受辱告訴朋友，朋友勸告這根本是性侵害，小琳才勇敢的報警提告。小琳向法官稱，經過此事生病，無法出人與人社交，希望依法處理。告訴代理人稱，希望黃男認錯，但黃男卻一直說謊脫罪，請加重其刑。

士林地院審酌，黃男為滿足一己慾望，利用小琳的信任隨同到住處，且在小琳明確拒絕後仍強制性交，黃男始終否認犯罪，沒道歉，沒取得諒解等，考量無前科等，工作因此案遭開除，打零工薪水不固定等，依照強制性交罪，判處3年10月徒刑。可上訴。

示意圖。圖／本報資料照片
示意圖。圖／本報資料照片

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