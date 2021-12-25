遭母親男友染指近2年 少女心靈受創看到刺青男被嚇到僵住

葉姓男子5年前與前女友及其3名女兒同居，竟看上未滿14歲的大女兒，長達半年期間為他打手槍達31次，甚至食髓知味，近2年對大女兒強制性交達63次，少女經社會局安置保護，轉介心理諮商，搭電梯時乍見1名陌生刺青男子，竟嚇到僵住無法走動，受創嚴重，但葉男否認犯行。台南地院認他對14歲以下女子犯強制猥褻及強制性交共94罪，應執行12年徒刑，可上訴。

蔡男否認犯行，辯稱少女為何在長達1年多受害期間，竟未向同住的外婆、母親求助？辯護人表示，少女、母親及奶奶的證述，對案發時生活起居及內容有諸多矛盾，母親證述又為傳聞證據，再參考少女2017年11月間曾寫信給葉男，稱「真的好想你」，若葉男對少女性交，少女所書信件，不應出現這樣的文字。

少女證述，叔叔搬來沒幾個月，幫他打手槍，3個月之後，當時她國一時候，幫他口交、第一次幫他打手槍，應該是六年級下學期，當時她快畢業了。她表示，每周都有猥褻及性交，性交行為持續到2017年11月6日被安置之前，經比對其學校個人勤惰明細表佐證，是蔡男對少女性交及口交起迄日，為2016年9月1日當周起至2017年11月4日當周為止，猥褻行為起迄日為2016年6月1日當周起算至同年12月31日當周為止，並依每周一次頻率換算，強制猥褻計31次、強制性交62次，及2018年5月間在蔡男租屋處遭強制性交1次，共計63次。

少女在偵查中畫出蔡男的下體特徵外，供稱白天的話就是媽媽去上班的時候，晚上的時候就是大家睡在房間的時候，晚上大致上都是幫他打手槍，白天的時候就會口交，還有性交。她說，會盡量閃開，但是叔叔都會硬上。

少女經社會局安置保護，轉介諮商後，起初一個人默默坐個哭泣達30分鐘，什麼也沒說，幾次逐漸打開心房，但諮商人員也觀察到與少女同坐電梯聊天，有次電梯一打開，乍見1名陌生刺青男子，竟嚇到僵住無法走動，認此案對其心理造成很大的影響。