認識不到2小時性侵女網友 男子辯交友軟體就是用來約炮

台南市余姓男子去年8月14日凌晨4時，透過交友軟體結識女網友，因女方表示心情不佳，余男提議至北區租屋處聊天，也可逗弄所飼養寵物貓，未料，女網友赴了約，認識不到2小時即遭性侵，余男辯稱，使用該軟體就是用來約炮，在網路上大家都清楚知道這件事情，不為法官所接受，認他犯強制性交罪，處3年4月徒刑，可上訴。

檢警調查，余男當日上午4時40分，騎乘機車至女方告知地點等侯，將她載至自己北區租屋處，之後見女方躺在床上，他親吻女方嘴巴，經制止後仍撫摸其胸部並欲脫其上衣，女方表示「不要」，繼而將女方頭部壓下欲為自己口交仍遭拒絕。

余男終於受不了，即強行將女方短褲及內褲褪至大腿處，以身體優勢壓住曲膝女方，強制性交一 次。女方翌日上午5時即報警，經警循線查獲。

余男矢口否認強制性交，他辯稱，親吻嘴巴、撫摸胸部，女方都有說不要，但都是很嬌羞式的不要，女方雖然沒有明示同和他性交，但在他的認知裡，女方就是要來約炮的。他說，女方當時有問可不可以來他的床上休息，他以為女方要睡覺，還把自己的手臂當做女方的枕頭，因為這些行為，讓他覺得我們就像情侶一樣，所以才會跟她發生性關係。

他表示，用這個軟體跟女方認識，就是用來約炮，交友是其次，如果要純聊天交友的話，就不會使用這個軟體，「在網路上大家都清楚知道這件事情」。

女方表示，余男開始動手摸她胸部，她極力的反抗，也有跟對方說不要，也有問對方為什麼要對她這樣子，對方就回答她說「不吃白不吃」；對方開始脫自己的外褲跟內褲，想要她幫他口交，她也是一直抵抗，所以沒有口交得逞，然後他就開始脫她的外褲和內褲，然後對她硬上，就被他性侵得逞了。

經採擷後，女方的內褲及下體均驗出余男的DNA，女方不堪遭性侵，也就醫心理諮商，發現女方會有刻意想避開與性侵害事件相關之新聞資訊及刻意不想憶起性侵害事件等迴避反應外，也出現對陌生男性或和對方類似特徵者變得敏感、害怕和男性搭同班電梯，以及難以入睡等過度警覺反應。