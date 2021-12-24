藝術家撒古流涉性侵疑雲 屏檢：他字案偵辦 偵查不公開

國家文藝獎得主撒古流．巴瓦瓦隆（Sakuliu Pavavaljung）、也是今年台北市立美術館的「第59屆威尼斯國際美術雙年展」台灣館代表藝術家，但他已遭兩名女子指控性侵，引發爭議，部落間議論紛紛。屏東地檢署指出，全案他字案偵辦，偵查不公開，相關案情不便多說。

撒古流涉性侵案件，撒古流昨發表聲明，沒有網路文章所指控行為，過程、細節部分將留在司法機關調查時詳細說明。