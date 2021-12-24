聽新聞
test
0:00 / 0:00
藝術家撒古流涉性侵疑雲 屏檢：他字案偵辦 偵查不公開
國家文藝獎得主撒古流．巴瓦瓦隆（Sakuliu Pavavaljung）、也是今年台北市立美術館的「第59屆威尼斯國際美術雙年展」台灣館代表藝術家，但他已遭兩名女子指控性侵，引發爭議，部落間議論紛紛。屏東地檢署指出，全案他字案偵辦，偵查不公開，相關案情不便多說。
撒古流涉性侵案件，撒古流昨發表聲明，沒有網路文章所指控行為，過程、細節部分將留在司法機關調查時詳細說明。
屏東地檢署指出，全案列他字案偵辦，偵查不公開；警方表示，案情交由檢方指揮。據了解，目前尚未接獲相關被害人提告，仍蒐集相關證據資料，已從網路帳號找到相關知情者。檢方指出，若有相關被害人願意出來作證說明，檢方將依法受理調查。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言