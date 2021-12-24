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藝術家撒古流涉性侵疑雲 屏檢：他字案偵辦 偵查不公開

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導

國家文藝獎得主撒古流．巴瓦瓦隆（Sakuliu Pavavaljung）、也是今年台北市立美術館的「第59屆威尼斯國際美術雙年展」台灣館代表藝術家，但他已遭兩名女子指控性侵，引發爭議，部落間議論紛紛。屏東地檢署指出，全案他字案偵辦，偵查不公開，相關案情不便多說。

撒古流涉性侵案件，撒古流昨發表聲明，沒有網路文章所指控行為，過程、細節部分將留在司法機關調查時詳細說明。

屏東地檢署指出，全案列他字案偵辦，偵查不公開；警方表示，案情交由檢方指揮。據了解，目前尚未接獲相關被害人提告，仍蒐集相關證據資料，已從網路帳號找到相關知情者。檢方指出，若有相關被害人願意出來作證說明，檢方將依法受理調查。

曾獲國家文藝獎的排灣族藝術家撒古流‧巴瓦瓦隆（Sakuliu Pavavaljung）近日爆出涉性侵醜聞。圖／北美館提供
曾獲國家文藝獎的排灣族藝術家撒古流‧巴瓦瓦隆（Sakuliu Pavavaljung）近日爆出涉性侵醜聞。圖／北美館提供

屏東 性侵

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