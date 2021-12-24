國藝獎得主涉性侵 逾7百藝文工作者：性暴力不該被容忍

國家文藝獎得主撒古流‧巴瓦瓦隆（Sakuliu Pavavaljung）疑涉性侵引發關注，國家文化藝術基金會及台北市立美術館日前已暫緩贊助前往德國及威尼斯展覽；撒古流雖已在昨天發聲明堅稱清白，但台北市議員黃郁芬今早公布錄音證據，直指撒古流同居人曾於12月借北美館名義要求當事人簽和解書。針對此爭議，目前已累計約760名藝術文化工作者連署聲明，強調性暴力不該被容忍，且不論族群、性別及職業身分，都應受到最嚴厲的譴責，同時對受害者們表達支持。

聲明指出，針對近日社群媒體上，兩名受害者分別以授權發言及本人具名方式，控訴撒古流・巴瓦瓦隆倚仗權勢性侵。針對撒古流・巴瓦瓦隆涉妨害性自主一事，作為藝術、文化工作者，在此共同聲明：

一、性暴力不該被容忍，相關暴力、歧視、騷擾行為在任何族群、性別、職業身分間，都應受到最嚴厲之譴責。我們在此表達對受害者們的同理與支持。 二、承上，我們呼籲撒古流・巴瓦瓦隆誠實面對事件，具體說明事實。相關人士避免再次譴責受害人、忽視性暴力相關之惡行，甚至成為共犯結構的一環。 三、在撒古流・巴瓦瓦隆承擔社會與法律責任前，我們拒絕一切與其有關之合作，期望藝文產業積極介入，藝文產業應創造平等環境，不應容許各式性別、權力上的暴力與壓迫。

撒古流在藝術領域及原住民文化皆有相當程度的影響力，不僅獲得國家文藝獎殊榮，原本更預計代表台灣參加「第59屆威尼斯國際美術雙年展」及「第15屆卡塞爾文件展」。倘若這樣的權力身份，成為侵犯他人身心與人權的掩護，實在令人遺憾且蒙羞。