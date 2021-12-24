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合作藝術家撒古流涉性侵惹議 議員籲北美館解約

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導

台北市立美術館主辦「第59屆威尼斯國際美術雙年展」，卻爆出台灣代表撒古流．巴瓦瓦隆（Sakuliu Pavavaljung）疑涉性侵案引爭議，北美館因此暫緩台灣館展出。北市議員黃郁芬今與受害者律師舉辦記者會，揭露撒古流及其親友仍假借北美館名義，向受害者施壓、要求和解與噤聲。

受害者委任律師黃昱中指出，年僅19歲的「C女」遭撒古流性侵得逞後，加害者欲私下撮和雙方和解，起初C女只希望能取得撒古流的認錯自白書，但撒古流始終迴避，C女事後發現撒古流為性暴力慣犯，不願對公眾坦承犯行，在C女同意下，才由郭姓藝術家友人書寫「小鎮故事」一文張貼於社群媒體。

黃昱中說，性侵案在新聞曝光後，撒古流與其親友卻多方施壓，不但在未經C女同意下，對外發布雙方已經和解的說明，更通過各種私下管道，強行要求的C女簽署「和解書」。

黃昱中還直接在現場播放12月18日雙方電話內容，撒古流的同居人「亞粟」要求C女和解。亞粟多次提到背後是北美館施壓，表示這是「國家委託的任務」，也強調來自館方的壓力很大「快承受不住」，還稱「一家已經沒飯吃，雖然撒古流是累犯，但已經受到處罰」。

黃昱中認為，若亞粟發言為真，北美館與撒古流根本是沆瀣一氣，和性侵加害者組成共犯結構；若亞粟所言為虛，北美館也應該主動查明，撒古流是否有在外假借北美館名譽，施壓性侵事件受害者。

黃郁芬最後表示，北美館作為台灣藝術領域標竿與代表，以及推舉撒古流參與威尼斯雙年展之主辦單位，不應置身事外，更不該以「政治歸政治、藝術歸藝術」的態度面對性侵爭議，棄守公共藝術價值。

黃郁芬呼籲，北美館應正面回應，並盡速解除與撒古流在威尼斯雙年展的合作計畫，以展現對性暴力零容忍的態度。

台北市議員黃郁芬與委任律師黃昱中舉行記者會，控訴撒古流借北美館名義施壓遭性侵的被害者C女。記者鍾維軒／攝影
台北市議員黃郁芬與委任律師黃昱中舉行記者會，控訴撒古流借北美館名義施壓遭性侵的被害者C女。記者鍾維軒／攝影

威尼斯 黃郁芬

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