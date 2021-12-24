撒古流遭指假借名義逼受害少女和解？ 北美館：絕無施壓

國家文藝獎得主撒古流‧巴瓦瓦隆（Sakuliu Pavavaljung）疑涉性侵疑雲越滾越大，逼得沉默多日的撒古流昨透過臉書聲稱清白，而北市議員黃郁芬今進一步協同受害者的律師公佈錄音檔指證撒古流及其親友假借北美館名義，向受害者施壓、要求和解與噤聲。對此，北美館鄭重澄清，絕無對當事人施壓。

撒古流日前在臉書社群遭指控性侵19歲少女，文章刊出後，更有另一名受害者出面具名指控也曾遭侵害，引爆輿論關注，國家文化藝術基金會及北美館日前也分別暫緩贊助前往德國及威尼斯展覽。

撒古流則遲至昨天才在臉書發表聲明，強調清白，並稱將持續為出國展覽做準備。

黃郁芬今早與受害者律師召開記者會，除公布藝文界連署聲明，更提出錄音檔證據指出，撒古流及其同居人事發後借台北市立美術館（北美館）名義，向受害者施壓、要求和解與噤聲，呼籲北美館不該置身事外，應盡速解除與撒古流在威尼斯雙年展的合作計畫。

北美館隨後也發出聲明表示，關於「第59屆威尼斯國際美術雙年展」台灣館參展藝術家事件，北美館在接獲相關訊息後，立即要求藝術家撒古流針對事件始末對外提出說明，亦於12月20日發布暫緩台灣館展務之聲明。

此外，北美館也已同步成立專案諮詢委員會，由台灣館藝術家提名委員代表、性平專家、律師與館方代表，共同商議後續事宜。

北美館表示，本案已由屏東地方檢察署主動偵辦中，館方將配合偵查程序處理相關事宜，以維護國際外交形象及各項權益。