早餐店老闆竟是狼 強拉落單女客進屋襲胸猥褻還指侵

桃園陳姓男子經營早餐店，明知1名女鄰居有中度智能障礙，竟趁她獨自來拿早餐時騙進屋，朝她襲胸、強吻還指侵，女子遇害向家人哭訴才曝光。開庭時，女子數度激動大喊「老闆是壞人！」陳僅坦承猥褻否認性侵，但法院不採信痛斥他害女子身心受創，依強制性交罪判陳7年2月徒刑。

檢警調查，陳男去年8月7日早上9點多，見獨自到早餐店竟起色心，藉故將她帶回屋內上下其手，不顧女子大喊「不要碰我！」「我不要！」仍襲胸、強吻，還將手伸進她內褲手侵等逞。

審理時，陳僅坦承對女子猥褻，但矢口否認有指侵；女子指證歷歷，並表示「早餐店老闆是壞人」，還說他動手動腳亂摸人，對於遇害過程也能清楚描述，前後說詞相符沒有矛盾，採信其證詞。

另女子也提出醫院驗傷，發現她下體有撕裂傷，遇害後也造成憂鬱、焦慮等症狀，並多次在偵查、審理時大喊「老闆是壞人」，依她當下情緒反應與一般被害人身心受創後，內心害怕、不知該如何是好情緒相當，可見她並非杜撰。

法院認為，陳男明知女子是中度智能障礙人士，卻為滿足自身色慾罔顧她感受，利用對方到早餐店內取餐機會朝她猥褻性交，造成女子身心受創留下無法言喻的陰影，嚴重戕害她身心。