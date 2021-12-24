陸軍中校假冒警察涉性侵按摩女無罪 不服撤職提告勝訴

陸軍六指部一名李姓中校，涉假冒警察威逼性侵按摩女遭起訴，並被陸軍司令部記3大過而撤職。他不服提告，台北高等行政法院認定他假冒警察部分記1大過並無違誤，但涉性侵一事因刑事無罪，判撤銷2大過及撤職部分處分，可上訴。

判決指出，李男在2018年3月1日至8日間，持變造的警察服務證，假冒警察身分，查驗他人身分，並於同年3月8日對A女為強制性交行為1次的嫌疑，經新北地檢署檢察官提起公訴。

陸軍六指部旋於同年11月29日召開懲罰評議會，分別將他記大過1次，及大過2次，因1年內累計滿3大過，李男遭核定撤職並停止任用3年及停役。李男不服，提起行政訴訟。

李男主張，他涉犯性侵部分，新北地方法院判他無罪確定，足認他並無性侵害犯行，懲罰他2大過及撤職令，顯然已違反法令，應予撤銷；至於他假冒警察身分判刑4月，他已繳納罰金執行完畢，得到適當處罰，將他記大過1次，顯違反比例原則也應撤銷。

陸軍六指部辯稱，撤職令是依據於1年內累計滿3大過，乃依法作成，並無違誤；且行政處分與刑事判決原得各自認定事實，行政爭訟事件並不受刑事判決認定事實所拘束。

因此，經懲罰評議會討論他犯罪事實並投票表決，而決議依陸海空軍懲罰法第15條第14款及第13款規定，作成兩個懲罰令，自無違陸海軍懲罰法、比例原則等或妨礙他憲法所保障的基本權。

法院認為，李男假冒警察部分受記大過1次的懲罰，目的為嚴明軍紀，責罰核屬相當，其裁量難謂有違反比例原則，維持記大過1次處分。

法院指出，李男因性侵獲判無罪，陸軍司令部不得逕依起訴書內容、出入場所不當、已登上媒體版面、嚴重影響軍方軍譽及紀律等情予以處罰。