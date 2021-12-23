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法官查了傳播妹的接客「暗號」 性侵重罪判輕一點

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

胡姓男子叩傳播妹陪伴吸毒，趁她昏迷與她性交，檢方依加重強制性交罪起訴胡；台北地方法院認為，胡要求傳播妹坐陪時，傳播妹知道工作就是要陪客人吸毒，變更起訴法條，依乘機性交罪判胡有期徒刑4年10月。可上訴。

利用藥物迷姦，犯加重強制性交罪，法定刑度為7年以上，乘機性交罪的法定刑度則為3年以上、10年以下，2罪量刑基礎不同；法官查了行規、暗號，認定被害人主觀上知道服務項目包括陪客吸毒，調整罪名，不是「恐龍」判決。

合議庭說，實務上，傳播業者派遣傳播妹，除陪客人喝酒、唱歌，另有提供陪客人施用毒品的服務，因派遣工作不同，業者派案時，會以術語表明工作內容，再讓傳播小姐決定要不要去接案。

判決指出，比方說，「音樂桌」是指陪客人開毒趴，「通告桌」、「拍照桌」是指陪客人性交易，有相關新聞報導可證，因此，胡姓男子的性侵案，他犯的是「較輕」的乘機性交罪，而不是「較重」的加重強制性交罪。

胡姓男子2018年9月22日與傳播公司聯繫，要求派遣傳播妹陪伴5小時，被害人當天下午5時到胡指定的精品旅館，胡與被害人聊天時，提供含有混毒的咖啡包給被害人飲用。

被害人飲用咖啡包不久，藥效發作，胡言亂語，意識不清，胡利用她不能抗拒，性侵得逞，被害人第二天凌晨清醒，發現自己衣著不全，胡又對她稱「你叫床的聲音像小孩」，被害人就醫、採證、報案，胡被訴。

胡辯稱，有跟傳播公司表示傳播妹要陪吃毒品，是被害人陪玩遊戲時情緒嗨，自願與他發生性行為。傳播妹說，她喝了咖啡包後斷片，清醒時發現內衣被解開，褲子被丟在地上，胡還說她叫床像小孩。

合議庭認為，胡乘傳播妹施用混毒性侵，犯乘機性交罪，審酌胡侵害性自主權，否認犯行，沒有彌補被害人損害，依法判決。

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

吸毒

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