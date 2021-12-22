男稱「吸陽氣能治癌」說服老婆與4男性交易 遭揭發下場超慘

高雄1名男子因為缺錢，竟然訛稱自己患上大腸癌要「吸取陽氣」治療，利用妻子個人信仰裝神弄鬼，威逼對方「下海」當妓女與4名男子性交易。 圖／ingimage

丈夫本應受護妻子，但高雄1名男子因為缺錢，竟然訛稱自己患上大腸癌要「吸取陽氣」治療，利用妻子個人信仰裝神弄鬼，威逼對方「下海」當妓女與4名男子性交易，他則從中獲利。事件曝光後，法院認為男子行徑對妻子身心影響巨大，且完無悔悟之意，原審判其9年徒刑，男子不服判決提出上訴，結果再被加刑2個月，即共9年2個月徒刑。

橋頭地院判決指出，林姓男子因為缺錢，向妻子「小美（化名）」謊稱自己罹患大腸癌末期，需要她與其他人進行性交易「吸取陽氣」，才能「克服癌細胞」。小美起初不願意，但林男會以神明語氣辱罵小美，甚至拿出寫有小美生辰八字的符咒，稱要對小美下降頭，把其靈魂拉下地獄。

林男的說法雖然離奇，但小美因個人信仰，真心相信林男有驅使鬼神能力，擔心如果不順從其意願做事，會受到無形力量處罰，「因為我本身有特殊體質很怕那些鬼神，所以我就順他的意去做性交易」。

於是，林男透過網路尋找男性客人，並將小美帶到旅館進行半套或全套性行為，每次收費2500元新台幣，前後共4次，獲利約1萬元新台幣。

林男其後被揭發裝病，令其妻受騙賣淫，他因而被檢控。橋頭地院法官認為，林男行徑對小美身心影響巨大，而且沒有悔意，依法判其9年徒刑。林男其後不服判決上訴到高等法院高雄分院，惟審理後判加重2個月徒刑，即總共須執行9年2個月徒刑。

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文章授權轉載自《香港01》