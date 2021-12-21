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國家文藝獎得主性侵19歲少女疑雲 屏檢剪報分案、警尋被害人

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導

國家文藝獎得主撒古流‧巴瓦瓦隆驚爆疑涉性侵案，他是屏東縣三地門鄉出身的排灣族藝術家，屏東地檢署已剪報分案調查，轄區警方轄區警方正透過各重管道偵辦中。圖／取自國立台灣博物館網站
國家文藝獎得主撒古流‧巴瓦瓦隆驚爆疑涉性侵案，他是屏東縣三地門鄉出身的排灣族藝術家，屏東地檢署已剪報分案調查，轄區警方轄區警方正透過各重管道偵辦中。圖／取自國立台灣博物館網站
國家文藝獎得主撒古流‧巴瓦瓦隆驚爆疑涉性侵案，61歲的巴瓦瓦隆是屏東縣三地門鄉出身的排灣族藝術家，妨害性自主罪追訴期為20年，屬公訴罪，屏東地檢署主任檢察官陳怡利說，檢方上午已主動剪報分案調查偵辦；屏東縣警局里港警分局三地門分駐所也透過臉書等管道，請對方提供詳細時間和地點，並協助警方和被害人聯繫，以利後續偵辦。

藝術家郭俞平12月16日於社群媒體平台寫下貼文〈小鎮故事〉，內容控訴排灣族藝術家「咕嚕・撒」，倚仗其權勢與受害者對其之信賴，今年年初性侵一位因仰慕他藝術實踐，而前往向他學習的19歲少女。

〈小鎮故事〉以諧音與隱喻的方式敘述，暫時保護事件人事物，因妨害性自主是公訴罪，疑涉性侵的巴瓦瓦隆家住屏東縣三地門鄉大社村，疑涉性侵地也在屏東，檢方上午已主動剪報分案調查，轄區警方正透過各重管道偵辦中。

里港警分局長鄭穎聰說，另有余姓女工程師本月19日具名指控巴瓦瓦隆，在15年前於台東都蘭海灘意圖性侵，因所指地點是在台東，分局僅就〈小鎮故事〉所指疑在屏東縣三地門鄉涉及的部分著手調查，目前先要聯繫到被害人。

圖／讀者提供
圖／讀者提供

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