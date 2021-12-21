威尼斯美術雙年展藝術家爆性侵 北美館：暫緩展務

第59屆威尼斯國際美術雙年展台灣館代表藝術家撒古流・巴瓦瓦隆（Sakuliu Pavavaljung）遭指控意圖性侵，引起藝文界譁然。北美館表示，目前正密切關注此事並釐清中；在事件尚未明朗前，台灣館相關展務將先行暫緩。

藝術家郭俞平12月16日於社群媒體控訴一位排灣族藝術家「咕嚕・撒」，性侵一名仰慕者；而在12月19日，一名余姓女工程師具名指控藝術家撒古流・巴瓦瓦隆，在15年前於都蘭海灘意圖性侵。

台北市立美術館（簡稱「北美館」）舉辦「第59屆威尼斯國際美術雙年展」台灣館，由原住民藝術家撒古流・巴瓦瓦隆（Sakuliu Pavavaljung）獲推舉為參展代表。

面對撒古流・巴瓦瓦隆爭議，北美館表示，目前正密切關注此事並釐清中；在事件尚未明朗前，台灣館相關展務將先行暫緩。

威尼斯藝術雙年展自1895年創立以來，歷史已有百餘年之久，是最早創立的國際雙年展，展覽類別包含主題展(Central Pavilion)、國家館(National Pavilions)與平行展(Collateral Events)。台灣館於2003年從國家館移除，為能持續將台灣藝術推向國際平台，北美館同年向大會提出平行展參展申請。