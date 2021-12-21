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被控性侵男網友辯對方說很舒服 法官以罪嫌不足判無罪

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

台中市民吳姓男子元月底，在網路約出有恐慌症的男子阿木（化名），恫稱後強行性侵得逞，在法庭上還辯稱「對方說他很舒服，是他自己將褲子脫下」。台中地院法官勘驗被害人提供的錄音碟，阿木僅回稱「你認真」、「但我真的還好」未明確拒絕，遂以罪嫌不足，判決吳男無罪。可上訴。

檢方起訴指出，吳男於1月31日凌晨，透過網路聊天室認識患有恐慌症而欲找人聊天的阿木，竟心生色慾，以見面聊天為由，邀約阿木至位在台中市區的店裡。阿木抵達後，吳旋即以遙控器拉下上址鐵門。

吳恫嚇阿木稱「我就想看看你是怎樣的人，這個時間點誰會出來跟你聊正經的事」，阿木驚覺有異，遂開啟手機錄音，吳繼續說，「我現在最想做的事就是把你全身脫光，然後狠狠的幹你一頓，然後讓你知道有多爽，然後你就開開心心坐車回家」等語。

隨後，吳強拉阿木至2樓後，再以下體磨蹭被害人，阿木趁隙逃至1樓；吳旋即跟隨下樓，阿木因害怕而恐慌症發作癱軟在地、全身抽筋，被性侵得逞，再於當日凌晨4時30分許開啟該店鐵捲門，任由被害人離去。經阿木報警處理。

吳男在審理時坦承發生性關係，但辯稱並沒有強制他，「是他恐慌症發作，我等他冷靜之後，我有抱、親吻他，他也說他很舒服。之後我帶他上去2樓，是他自己將褲子脫下，我並沒有強迫他，他也沒有任何抗拒的動作，他只有說過很髒的話而已」。

合議庭勘驗被害人提供的錄音光碟，當吳男提及做愛時，阿木卻僅回稱「你認真」、「但我真的還好」，未明確向吳男表示拒絕，實非無令人產生雖有懷疑，然仍存有些許協商空間想像。法官遂認罪嫌不足，判吳男無罪。

吳男被控強行性侵被害人阿木得逞，吳否認強制性交犯行，辯稱「對方說他很舒服，是他自己將褲子脫下」，合儀庭勘驗被害人提供的錄音碟，阿木僅回稱「你認真」、「但我真的還好」未明確拒絕，法官遂以罪嫌不足，判決吳男無罪。圖／本報資料照
吳男被控強行性侵被害人阿木得逞，吳否認強制性交犯行，辯稱「對方說他很舒服，是他自己將褲子脫下」，合儀庭勘驗被害人提供的錄音碟，阿木僅回稱「你認真」、「但我真的還好」未明確拒絕，法官遂以罪嫌不足，判決吳男無罪。圖／本報資料照

性侵

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