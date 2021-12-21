國藝獎得主疑涉性侵案 屏家老家震驚、檢方關注

國家文藝獎得主撒古流‧巴瓦瓦隆（Sakuliu Pavavaljung）驚爆疑涉性侵案，國家文化藝術基金會及台北市立美術館昨天分別暫緩贊助前往德國及威尼斯展覽；61歲的巴瓦瓦隆是屏東縣三地門鄉出身的排灣族藝術家，地方藝文界和鄉民得知後為之震驚。妨害性自主罪的追訴期為20年，屬公訴罪，屏東地檢署主任檢察官陳怡利說，正就是否主動剪報分案調查了解中。

藝術家郭俞平12月16日於社群媒體平台寫下貼文〈小鎮故事〉，內容控訴一位排灣族藝術家「咕嚕・撒」，倚仗其權勢與受害者對其之信賴，性侵一位因仰慕他藝術實踐，而前往向他學習的少女；相較於〈小鎮故事〉以諧音與隱喻的方式敘述，暫時保護事件人事物，1名余姓女工程師19日具名指控巴瓦瓦隆，在15年前於都蘭海灘意圖性侵，但迄無巴瓦瓦隆的回應。

巴瓦瓦隆家住屏東縣三地門鄉大社村，家族世代幾乎都是藝術家，祖父是部落中受人尊敬的工藝匠師，擅長刀、鞘、弓、箭、鼻笛與口笛等製作，父親精通傳統工藝禮刀、口鼻笛雕刻，他從小耳濡目染，雖曾為籌弟妹學費當過水電工，最終還是回到藝術創作，從繪畫、雕刻到近嘗試動畫；地方藝文界人士說，他在工藝界的成就非凡，驚爆疑涉性侵案，最好誠實坦然面對。