分手散布高校女性愛影片 渣男還傳：快去墮掉我的種
簡姓男子上網認識15歲高中少女，不顧她未成年帶去汽旅多次性交，還拍下性愛影片、裸照等，未料他不滿少女提分手，為報復竟把影片傳到色情網站，還傳「祝你人生墮第一次胎懷我的種」，造成少女身心受創，法院審理後依妨害性自主、兒少性剝削等罪判簡3年3月，可上訴。
檢警調查，簡男2019年在網路認識少女交往，明知她未滿18歲竟相約上汽車旅館、一起回家，在不違反對方同意下，拍攝發生性行為影片、少女胸部照片等，之後還命對方自拍自慰影片傳給他，簡並留存在手機中觀看。
但雙方交往沒隔多久，少女就認為彼此個性不合提分手，簡男竟由愛生恨，去年4月25日早上11點多，跑到她家用身體衝撞木門，造成木門、門鎖損壞不堪使用。
簡仍不罷休，又基於報復心態，前後將和少女性交、裸照等影像上傳色情網站，又另散布給其他友人觀看，幾天後再傳訊給少女說「出名囉」、「都看過啦、笑死你」。
此外，簡還登入少女IG帳號，擅自變更她主頁寫下「一定玩死你」、「啞巴笑死有種主動跟我講」、「趕快去懷一懷墮掉」，「祝你人生墮第一次胎懷我的種」，「感覺如何哈哈哈哈」等語，少女心生畏懼在家人陪同下報警提告。
審理時，簡男坦承，簡的辯護人也主張刑法第59條情堪憫恕減刑；但法院認為，考量簡造成少女及家人傷害程度不輕，少女母親也直言無法諒解，雙方分手時曾勸好聚好散，未料照片還是遭散布，同學、學校都知道。
法院審酌，簡犯後未取得少女及其母親原諒，可見她們所遭受痛苦未見緩和，不予以減刑，考量少女當時未滿16歲，簡和她分手未能理性處理，肆意散布裸照還恐嚇，依兒少性剝削判、對14歲以上未滿16歲女子性交、毀損及恐嚇等罪，判簡男3年3月，部分得易科罰金。
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