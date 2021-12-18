快訊

桃園案417人全篩完！7員工在家辦公躲過 改自我監測

今本土+0！境外增13例 又增1例Omicron個案

分手散布高校女性愛影片 渣男還傳：快去墮掉我的種

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

簡姓男子上網認識15歲高中少女，不顧她未成年帶去汽旅多次性交，還拍下性愛影片、裸照等，未料他不滿少女提分手，為報復竟把影片傳到色情網站，還傳「祝你人生墮第一次胎懷我的種」，造成少女身心受創，法院審理後依妨害性自主、兒少性剝削等罪判簡3年3月，可上訴。

檢警調查，簡男2019年在網路認識少女交往，明知她未滿18歲竟相約上汽車旅館、一起回家，在不違反對方同意下，拍攝發生性行為影片、少女胸部照片等，之後還命對方自拍自慰影片傳給他，簡並留存在手機中觀看。

但雙方交往沒隔多久，少女就認為彼此個性不合提分手，簡男竟由愛生恨，去年4月25日早上11點多，跑到她家用身體衝撞木門，造成木門、門鎖損壞不堪使用。

簡仍不罷休，又基於報復心態，前後將和少女性交、裸照等影像上傳色情網站，又另散布給其他友人觀看，幾天後再傳訊給少女說「出名囉」、「都看過啦、笑死你」。

此外，簡還登入少女IG帳號，擅自變更她主頁寫下「一定玩死你」、「啞巴笑死有種主動跟我講」、「趕快去懷一懷墮掉」，「祝你人生墮第一次胎懷我的種」，「感覺如何哈哈哈哈」等語，少女心生畏懼在家人陪同下報警提告。

審理時，簡男坦承，簡的辯護人也主張刑法第59條情堪憫恕減刑；但法院認為，考量簡造成少女及家人傷害程度不輕，少女母親也直言無法諒解，雙方分手時曾勸好聚好散，未料照片還是遭散布，同學、學校都知道。

法院審酌，簡犯後未取得少女及其母親原諒，可見她們所遭受痛苦未見緩和，不予以減刑，考量少女當時未滿16歲，簡和她分手未能理性處理，肆意散布裸照還恐嚇，依兒少性剝削判、對14歲以上未滿16歲女子性交、毀損及恐嚇等罪，判簡男3年3月，部分得易科罰金。

簡男不甘少女提分手，將性愛影片傳到色情網站，法院依妨害性自主、兒少性剝削等判他3年3月。示意圖／ingimage
簡男不甘少女提分手，將性愛影片傳到色情網站，法院依妨害性自主、兒少性剝削等判他3年3月。示意圖／ingimage

分手 裸照

延伸閱讀

母親竟簽約未成年女兒「賣身契」 辨識能力喪失改判緩刑

飛友怒比利時少女竟飛進限航區 民航局強調無違規

比利時少女獨駕飛機今離開 大讚「台灣是最美麗的國家」

昔偶像少女出道　女星淡出演藝圈10年近況曝光

相關新聞

分手散布高校女性愛影片 渣男還傳：快去墮掉我的種

簡姓男子上網認識15歲高中少女，不顧她未成年帶去汽旅多次性交，還拍下性愛影片、裸照等，未料他不滿少女提分手，為報復竟把影...

持刀抵前女友頸挽回不成 他尾隨至樓梯間性侵判重刑

黃男今年農曆過年期間，持偷來的鑰匙，侵入分手女友小可（化名）住處，持小刀抵住她的喉嚨，被害人虛與尾蛇，趁機逃往樓下，但仍...

清潔領班對新進女員工襲胸遭判刑 上訴結果大逆轉

高雄某清潔公司巫姓男領班，負責召募清潔人員，因帶領新進女清潔員工前往左營蓮池潭兒童公園認識清潔區時，遭對方控，以手撫摸右...

觸摸女店員裙底私處 老翁依性騷法處拘役

嘉義市80多歲謝姓老翁與女店員交談之際，在女店員不及防備下，涉嫌以手撫摸女店員右大腿，甚至觸碰裙下私密處，待老翁離去後，...

美女臀部被觸碰又聽到手機喀喀聲 告他偷拍性騷敗訴

美貌女子小芬今年初搭電梯時，感覺到有硬的物品觸到她臀部及大腿，看見陳男在後方向下蹲，質問他在幹嗎？又聽到「喀、喀」兩聲，...

她遭夜店DJ等3男性侵求償 DJ已賠另2男判免賠

女子小蘋（化名）3年前遭在夜店擔任DJ的國中同學阿忠、及阿忠表弟阿孝、友人阿仁性侵，二審依共同強制性交罪將阿忠判刑3年8...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。