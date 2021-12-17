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她遭夜店DJ等3男性侵求償 DJ已賠另2男判免賠

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

女子小蘋（化名）3年前遭在夜店擔任DJ的國中同學阿忠、及阿忠表弟阿孝、友人阿仁性侵，二審依共同強制性交罪將阿忠判刑3年8月、判阿孝與阿仁各3年7月確定，被害人請求阿孝及阿仁連帶賠償200萬，但法官以阿忠已於去年與小蘋以70萬達成調解，依民法規定因清償而生債務消滅，其他債務人亦同免其責任，法官認小蘋再請求阿孝與阿仁賠償損害，即屬無據，因此駁回小蘋請求損害賠償。可上訴。

台中地院民庭法官審酌，共同侵權行為人阿忠已於去年3月25日以70萬元，與被害人小蘋達成調解，並已給付70萬元完畢。依民法第274條規定，因清償而生債務消滅，其他債務人亦同免其責任。依此推論，小蘋得請求阿孝、阿仁連帶給付損害賠償金額70萬元，既因共同侵權行為人阿忠賠償70萬元完畢而歸於消滅，則小蘋再請求2人賠償損害，即屬無據，遂予以駁回。

判決書指出，阿忠（化名）、阿孝是表兄弟（化名），阿仁（化名）是2人的朋友，阿忠旅居澳洲，2018年2月10日返台度假後，在台中市某夜店擔任客座DJ播放音樂，同月16日深夜，阿忠邀國中同學小蘋至夜店，小蘋找友人小美陪同至夜店觀賞及飲酒。

至17日凌晨，阿忠工作結束後，與小蘋小美在夜店門口聊天，阿孝及阿仁也加入聊天，小美先搭計程車返家，其餘4人繼續聊天、嬉戲，阿忠等人還頻說黃色笑話，阿仁並摟住小蘋肩膀及親吻、撫摸她身體，期間3人反覆詢問她是否要去附近的摩鐵從事性行為舒服一下，她因已有男友且認為3人不是她喜歡類型，而未予同意，但3人仍不放棄，繼續遊說，她始同意前往。

4人進入摩鐵房間後，由阿孝及阿仁出手壓制小蘋雙手及摀住她雙眼，再由阿忠性侵害，她一再說「我不要這樣」，且試圖將雙腳合攏，明確表達她不想要這樣性交，但3人不顧小蘋口頭反對及肢體反抗，而不罷手，直到阿忠變換幾個性交體位後，體外射精完畢始停止。經被害人報警處理。

被害人小蘋證稱「我感覺他們有換人，換另一個人開始，這時阿忠問我，他朋友厲害嗎，我沒有回答，阿忠說我朋友又要再來一次喔，一樣又有一個人把他性器官放到我下體內抽動，我印象中這樣輪迴大概有四次，我不知道有沒有第四次，次數可能在三至四次」。

法官查出，阿忠在簡訊中說「老實說，我朋友沒有，只是親你而已，我有，我弟也沒有進去，我發誓」等語可知，被害人證稱有換人，共約三至四次，尚屬臆測之詞，並無其他積極證據可證明，不足憑採。

合議庭表示，本案是由阿孝、阿仁出手壓制被害人雙手及摀住雙眼，再由阿忠脫去被害人內外褲，性侵害被害人，3人觸犯共同犯強制性交罪，均為共同正犯，予以判刑。

女子小蘋3年前遭夜店DJ阿忠及阿忠的表弟阿孝、友人阿仁性侵，被害人請求阿孝及阿仁連帶賠償200萬，法官以阿忠已與小蘋以70萬達成調解，依民法規定因清償而生債務消滅，其他債務人亦同免其責任，法官駁回小蘋請求損害賠償。圖／本報資料照
女子小蘋3年前遭夜店DJ阿忠及阿忠的表弟阿孝、友人阿仁性侵，被害人請求阿孝及阿仁連帶賠償200萬，法官以阿忠已與小蘋以70萬達成調解，依民法規定因清償而生債務消滅，其他債務人亦同免其責任，法官駁回小蘋請求損害賠償。圖／本報資料照

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