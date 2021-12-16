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教唆16歲女友設局仙人跳 他還搶5倍券涉加重強盜遭訴

聯合報 / 記者賴佩璇張宏業／台北即時報導

旅館示意照。圖／ingimage
旅館示意照。圖／ingimage

郭姓男子教唆16歲女友利用交友軟體找人約砲，再夥同2名未成年少年設局仙人跳，被害人興奮地自備跳蛋赴約，才進旅館房間5分鐘，就遭郭男持開山刀搶走6千元的五倍券和少許現金，郭男起初承認強盜，委任律師後又改口是恐嚇取財，強調現場未使用強暴脅迫手段，迫控制他人自由意志，「過程很和平」，台北地檢署未採信，今依加重強盜等罪起訴鄧男，少女與蕭姓少年移送少年法庭審理。

檢方調查，20歲的郭男（在押）和15歲蕭姓少年缺錢花用，策畫由郭男的女友用匿名交友軟體Cheers，隨機尋找目標約砲，並強調可玩SM，今年10月30日晚上，林姓被害人開心地帶著繩索、跳蛋等助興用品，前往八德路一間旅店赴約，郭男和蕭男分持開山刀、藍波刀、鋁棒埋伏旅店樓梯口等候肥羊上鉤。

林男抵達現場後感覺不對勁，臨時帶著少女更換到其他飯店，少女趕緊用手機傳送定位，還有新的房號，郭男收到通知後，趕緊前往新的點後，持開山刀破門闖入，蕭男則持鋁棒在後，郭男把被害人壓制在床上，恫嚇「為什麼約我女朋友」，被害人奮力起身反抗，結果肚子被割出10公分長的傷口。

郭男搶走被害人身上財物後，又拿提款卡去盜領1千元，少女則在房內擦拭鬥毆血跡，3人結夥離開，跑到西門町某旅館避風頭，警方接獲循線策動3人投案。郭男到案時把責任推給蕭男，供稱是蕭男籌備策畫，因為缺錢所以要幹一票，蕭男則推稱主謀是郭男，自己是配合演出，雙方推諉卸責。

交友軟體 強盜 未成年 恐嚇

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