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台中知名餅店小開外遇少女 妻求償300萬獲賠40萬

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市張姓男子是知名餅店小開，他不顧已婚身分，在去年7月間透過手機軟體，認識一位少女，雙方除互傳私密鹹濕訊息，少女並依張要求傳裸露三點的相片，二人也曾發生性關係。張的妻子提出侵害配偶權，求償300萬，台中地院審理後，判賠40萬，另張涉違反兒少性剝削部分，遭判刑1年2月，緩刑3年。

判決指出，張姓男子是台中市知名餅店的小開，他已婚，育有兩名未成年子女。張妻指控，張在妻子2015年懷孕期間，屢次以援交方式尋歡，但張妻顧及家庭隱忍，而張也在2015年簽下切結書，表明不會再犯。

不過張在2019年間故態復萌，被妻發現與一名17歲的少女互傳鹹濕訊息，內容包括「「想看左左右右（指胸部）」、「都跟你脫光睡了」、「我的版本都是有擋有碼的、真的好身材」、「想看你腳打開、想看下面」，少女還會依張指示，傳送裸露胸部、下體、臀部的相片給張。

另外張妻也發現，張也曾與少女發生2次性關係，因此提出侵害配偶權的損害賠償，向丈夫求償300萬。

台中地院審理後，認定張在婚姻存續中，與少女有不正當的往來關係，並發生2次性行為，不法侵害張妻的配偶權，情節重大，審酌雙方的身分、資力、加害程度後，認為判賠40萬元合理，其餘請求金額過高駁回。

台中知名餅店張姓小開在2019年間，外遇少女發生性關係，張元配求償300萬，台中地院判賠40萬。圖／報系資料照
台中知名餅店張姓小開在2019年間，外遇少女發生性關係，張元配求償300萬，台中地院判賠40萬。圖／報系資料照

台中市 婚姻 未成年

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